У Нью-Йорку встановили статую Сатоші Накамото у річницю його зникнення та заснування біткоїну

На Нью-Йоркській фондовій біржі встановили статую Сатоші Накамото — анонімного творця біткоїна. Подія відбулася на тлі 15-ї річниці зникнення Накамото з публічного простору 12 грудня 2010 року та річниці запуску біткоїн-мейлінг-листа 10 грудня 2008 року, з якого фактично почалася історія криптовалюти.

Авторкою скульптури стала італійська художниця Валентина Пікоцці, засновниця артпроєкту Satoshigallery, запущеного у 2020 році. Інсталяція на NYSE є шостою з 21 запланованої статуї Сатоші Накамото у світі. Раніше аналогічні об’єкти з’явилися у Швейцарії, Сальвадорі, Японії, Вʼєтнамі та США — у Маямі. До речі, перша інсталяція глобального проєкту Cities of Augmented Reality під егідою Satoshi Nakamoto Republic була створена у Києві у 2018 році — встановлено віртуальний пам’ятник Сатоші Накамото. У 2021 році фізичну статую встановили також у Будапешті.

Встановлення інсталяції на Волл-стріт організувала Twenty One Capital — біткоїн-компанія, акції якої почали торгуватися 9 грудня. Перший день торгів завершився падінням котирувань майже на 20%. Представники NYSE назвали скульптуру “спільною точкою між новими системами та усталеними інституціями”. За задумом Пікоцці, “зникаюча” форма фігури з ноутбуком символізує відсутність конкретної особи та присутність Сатоші лише в рядках коду біткоїна. Загальна кількість у 21 інсталяцію є прямим відсиланням до максимальної емісії мережі — 21 млн BTC.

Сатоші Накамото опублікував своє останнє публічне повідомлення 12 грудня 2010 року й після цього зник без пояснень. У квітні 2011 року з електронної адреси, пов’язаної з ним, розробнику Майку Герну надійшов лист зі словами “я перейшов до інших справ”. Ключовою подією перед цим стала публікація 1 листопада 2008 року документа Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, у якому було запропоновано вирішення проблеми подвійного витрачання через публічний блокчейн. 3 січня 2009 року Накамото згенерував генезис-блок і отримав перші 50 BTC.

У травні 2010 року програміст Ласло Ганєц здійснив першу зафіксовану покупку за біткоїни, заплативши 10 000 BTC за дві піци. За оцінками аналітиків, Сатоші Накамото намайнив близько 1,1 млн BTC у перший рік існування мережі. За поточних котирувань це близько $99 млрд, що теоретично робить його одним із найбагатших власників активів у світі. Жодна з цих монет не рухалася з 2010 року, а сам протокол біткоїна не містить механізмів примусового доступу або втрати коштів через бездіяльність.

Попри численні спроби ідентифікувати творця біткоїна, його особа залишається невідомою. У жовтні 2024 року HBO назвав розробника Пітера Тодда можливим автором біткоїна, але він це заперечив. У лютому 2025 року редактор deBanked Шон Мюррей заявив, що за псевдонімом стоїть Джек Дорсі. У квітні 2025 року адвокат Джеймс Мерфі подав позов проти Міністерства внутрішньої безпеки США з вимогою розкрити наявні в уряду дані про Накамото. Попри це, особа творця біткоїна офіційно залишається невстановленою.

