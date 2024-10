HBO розкриє особистість Сатоші Накамото у документалці Money Electric: The Bitcoin Mystery вже 9 жовтня (+трейлер)

Американська телемережа HBO обіцяє показати «бомбу», яка може сколихнути увесь криптосвіт. Тому готуємось до флуктуацій ринку напередодні й, можливо, після прем’єри.

Вже наступного тижня вийде документальний фільм про творця (чи творців) блокчейн-мережі Біткоїн та однойменної криптовалюти. Засновника (чи групу людей) знають під псевдонімом Сатоші Накамото, але ховається за цим ім’ям — й досі залишається таємницею. Протягом багатьох років десятки самозванці видавали себе за Накамото. Серед них — вчений Крейг Райт.

І ось HBO пообіцяла назвати справжнього Сатоші Накамото у документалці Money Electric: The Bitcoin Mystery. Режисером та продюсером фільму є відомий викривач теорії змови та номінований на премію «Е́ммі» Каллен Гобак, творець «Q: Into the Storm» та «Terms and Conditions May Apply».

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared.

Curious who’s behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It’s going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ

— Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024