HBO розкриє особистість Сатоші Накамото у документалці Money Electric: The Bitcoin Mystery вже 9 жовтня (+трейлер)

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Американська телемережа HBO обіцяє показати «бомбу», яка може сколихнути увесь криптосвіт. Тому готуємось до флуктуацій ринку напередодні й, можливо, після прем’єри.

Вже наступного тижня вийде документальний фільм про творця (чи творців) блокчейн-мережі Біткоїн та однойменної криптовалюти. Засновника (чи групу людей) знають під псевдонімом Сатоші Накамото, але ховається за цим ім’ям — й досі залишається таємницею. Протягом багатьох років десятки самозванці видавали себе за Накамото. Серед них — вчений Крейг Райт.

І ось HBO пообіцяла назвати справжнього Сатоші Накамото у документалці Money Electric: The Bitcoin Mystery. Режисером та продюсером фільму є відомий викривач теорії змови та номінований на премію «Е́ммі» Каллен Гобак, творець «Q: Into the Storm» та «Terms and Conditions May Apply».

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared. Curious who’s behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It’s going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ — Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024

Оригінальний документальний фільм HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery покажуть 8 жовтня, о 21:00 (ET/PT), тобто о 4 ранку 9 жовтня (за Києвом), на HBO та стрімінговій платформі Max.

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«Минуло вже понад 10 років з часу зникнення Сатоші, а Bitcoin сьогодні загрожує порушити глобальний фінансовий порядок, змушуючи країни переосмислювати саму природу грошей. Сатоші може стати найбагатшою людиною на планеті. Відомий своїми розслідуваннями прихованих субкультур через цифрову криміналістику, Гобак занурюється у світ ключових гравців, відкриває раніше невідомі докази та з гумором розплутує хаотичну історію біткоїна та його стрімкий зліт. Money Electric” пропонує розслідування, яке охоплює весь світ, досліджуючи мотиви загадкового творця Біткоїна і те, хто може бути Сатоші та яку владу він може отримати, якщо біткоїн стане частиною нашого повсякденного життя», — йдеться у синопсисі.

Щоправда, коментарі потенційних глядачів і крипто-профі дуже-дуже скептичні. І зводяться вони усі до того, що у фільмі не покажуть справжнього Сатоші Накамото. І, швидше за все, буде типовий фінал на кшталт «ми усі є частиною…» або «ми вже ніколи не дізнаємось…». Власне про те, що головними були розробники ПО, писали неодноразово ще у 2010 році. А що думаєте ви з приводу фільму?

Цікаво, що з наближенням дати виходу документального фільму кілька критогаманців епохи Сатоші активізувалися вперше з 2009 року.

За інформацією Bitcoin Magazine, близько 250 біткоїнів, вартістю приблизно $15 млн за курсом $60,754, було виведено з гаманців протягом останніх двох тижнів. Хоча ці монети не пов’язані офіційно з гаманцями, які використовував Накамото, вони залишалися неактивними з перших днів існування Біткоїна, коли криптовалюта майже нічого не коштувала. Власники цих гаманців, ймовірно, були одними з перших сподвижників Сатоші.

Після публікації white paper Комплексний посібник до нової криптовалюти, у якій пояснюється його комерційна, технічна та фінансова інформація для потенційних інвесторів та розробників. Біткоїна 31 жовтня 2008 року, хтось під псевдонімом Сатоші Накамото — працюючи переважно через форуми та електронну пошту — допоміг блокчейну набрати популярність, залучившись підтримкою групи криптографів та програмістів, відомих як «сайферпанки» («CypherPunks»). А потім просто зник і перестав виходити на зв’язок. Біткоїни у гаманцях, які йому приписують, й досі залишаються недоторкам.

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days of Bitcoin.

Адреса Баланс Примітки 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa 99.72 BTC Генезиз-гаманець 12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S 18.44 BTC Адреса, яку Сатоші використав для відправлення першої міжкористувацької біткоїн-транзакції Хелу Фінні 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX 51.35 BTC 1HLoD9E4SDFFPDiYfNYnkBLQ85Y51J3Zb1 50.08 BTC 1FvzCLoTPGANNjWoUo6jUGuAG3wg1w4YjR 50.01 BTC 15ubicBBWFnvoZLT7GiU2qxjRaKJPdkDMG 50.07 BTC 1JfbZRwdDHKZmuiZgYArJZhcuuzuw2HuMu 50.01 BTC 1GkQmKAmHtNfnD3LHhTkewJxKHVSta4m2a 50 BTC 16LoW7y83wtawMg5XmT4M3Q7EdjjUmenjM 50.02 BTC 1J6PYEzr4CUoGbnXrELyHszoTSz3wCsCaj 50 BTC

Остання поява Сатоші на форумі датована 13 грудня 2010 року.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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