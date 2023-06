Вийшов оновлений ігровий ноутбук Razer Blade 14 з Ryzen 9 7940HS та RTX 4060/4070 за ціною від $2400

Razer оновила свій компактний ігровий ноутбук Blade 14, оснастивши його процесором AMD Ryzen 9 7940HS та дискретними відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 або RTX 4070.

Процесор AMD Ryzen 9 7940HS містить 8 обчислювальних ядер та підтримує 16 потоків інструкцій. Він оснащений 24 МБ кеш-пам’яті та має показник TDP 35–54 Вт. Як зазначає виробник, ноутбук Razer Blade 14 може працювати до 10 години без підзарядки в режимі перегляду відео, що трохи більше в порівнянні з торішньою моделлю.

Разом з тим, Razer поділилася порівняльними тестами продуктивності Blade 14 (AMD Ryzen 9 7940HS) та Zephyrus M16 (Intel Core i9-13900H). Система з Ryzen забезпечує кращу продуктивність у ряді ігор, включаючи Borderlands 3 (на 13%), World of Tanks Encore (на 12%), Shadow of the Tomb Raider та Final Fantasy XIV, але поступається на 2% у Cyberpunk 2077. Крім того, Blade 14 демонструє незначний приріст продуктивності у Blender та Cinebench R23, а також на 11% кращий результат у Passmark CPUMark.

Конфігурація Razer Blade 14 включає 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач PCIe Gen 4 місткістю 1 ТБ. Версія з GeForce RTX 4060 коштує $2399, а з RTX 4070 – $2699,99. Також передбачена модель у світлому корпусі з 32 ГБ оперативної пам’яті та GeForce RTX 4070 за ціною $2799,99.

Джерело: The Verge