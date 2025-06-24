Вийшла NVIDIA RTX 5050 для десктопів — з 8 ГБ GDDR6, за ціною $250

NVIDIA анонсувала RTX 5050 для настільних ПК, разом із мобільним варіантом відеокарти. Як передбачали песимістичні прогнози, вона отримала пам’ять GDDR6.

NVIDIA порівнює нову RTX 5050 з RTX 3050 — нагадаємо, десктопної RTX 4050 не існує. З такого погляду її можна назвати справді радикальним оновленням. RTX 5050 пропонує 2560 ядер CUDA та 8 ГБ пам’яті GDDR6, що робить її єдиною картою в сімействі Blackwell, яка використовує попередній стандарт пам’яті. Чип відеокарти отримав базову частоту 2,31 ГГц та підвищену частоту 2,57 ГГц.

Це найдешевша десктопна відеокарта, яка підтримує всі технології архітектури Blackwell, включно з DLSS 4 та новою генерацією кадрів. Вона теж оснащена кодеком NVENC. Відеокарта постачатиметься з чотирма роз’ємами для підключення дисплеїв — більше, ніж у Radeon RX 9060 XT.

NVIDIA RTX 5050 отримала TDP 130 Вт та 8-контактний роз’єм живлення. Ймовірно, до неї легко буде пристосувати системи охолодження, розроблені для RTX 5060. Деякі виробники вже представили власні варіанти відеокарт. Лінійка RTX 5050 переважно складається з двох та одновентиляторних варіантів. Також є моделі з заводським розгоном понад 2,6 ГГц.

NVIDIA не підтвердила точну дату випуску RTX 5050 (чутки вказують 1 липня). Рекомендована ціна відеокарти становить $249.

Джерела: NVIDIA, VideoCardz