Вийшов релізний трейлер Corsairs Legacy ─ гра з’явиться в Steam у січні 2024 року

Українська студія Mauris повідомила про випуск релізного трейлеру гри Corsairs Legacy та назвала приблизний термін її виходу в Steam ─ січень 2024 року.

Конкретна дата релізу залежатиме від того, як скоро гру схвалить Steam. Розробники планують випустити Corsairs Legacy одразу з повною сумісністю зі Steam Deck, що окремо перевіряється. Команда проєкту вже почала процес погодження й очікує результати перевірки. На дату виходу також вплине те, наскільки ефективно йтиме робота з «шліфування» гри та виправлення багів.

Релізний трейлер Corsairs Legacy містить виключно кадри з реального геймплею і лише той контент, який буде доступний у січні. Отже, гравці вже можуть оцінити, чого їм варто очікувати від гри. Також команда поділилася новими скриншотами та артами гри, які використовуються на екранах завантаження.

Гра вийде у Early Access, що вже можна побачити на сторінці Corsairs Legacy в Steam. Зазначається, що в січні розробники випустять половину сюжетної історії. Далі протягом наступних 3-6 місяців вони випускатимуть оновлення, які будуть додавати геймплейні механіки, сюжетний контент та виправляти баги згідно з відгуками гравців. Mauris повідомили, що гра буде підтримувати всі типи геймпадів і матиме адаптовані навчальні підказки вже в Early Access.

Розробники опублікували оновлену демоверсію, сумісну зі Steam Deck (треба вручну включити гру через геймпад) та іншими геймпадами. Команда проєкту буде вдячна за відгуки гравців, які використовують геймпади. Це дозволить вдосконалити адаптацію гри під контролери.

До кінця цього року розробники планують провести стрім на англомовному YouTube-каналі гри. На стрімі розробник гратиме в актуальну збірку та відповідатиме на питання глядачів з чату.