Вийшов Vivo Y500i: батарея 7200 мА•год за ціною від $215

Компанія Vivo підготувала до випуску новий смартфон серії Y500 — бюджетник Vivo Y500i. Новинка приєдналася до моделей Y500 та Y500 Pro, які компанія представила ще торік. Ключовий акцент новинки — дуже містка батарея, оновлений дизайн і збалансовані характеристики для свого класу.
Пристрій містить 6,75-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 1200 ніт, а фронтальну камеру розмістили в отворі по центру екрана. Смартфон Vivo Y500i отримав процесор Snapdragon 4 Gen 2, який працює в парі з оперативною пам’яттю обсягом до 12 ГБ та накопичувачем місткістю до 512 ГБ.
Хоча на зображеннях видно два об’єктива, в характеристиках згадується лише один 50-мегапіксельний модуль камери з автофокусом і об’єктивом зі світлосилою f/1.8. Для автопортретів передбачили 5 Мп фронтальну камеру.
Новинка отримала літій-іонний акумулятор місткістю 7200 мА·год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 44 Вт. Серед інших характеристик — захист від води та пилу IP68/69, сертифікація міцності SGS Gold Label 5 зірок, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудіороз’єм, сканер відбитків пальців на бічній панелі та інфрачервоний порт. Товщина смартфона становить 8,49 мм, а вага — 219 г.
Смартфон Vivo Y500i вже надійшов у продаж в Китаї у кольорах Galaxy Silver, Phoenix Gold та Obsidian Black. Ціни виглядають так:
- 8 ГБ / 128 ГБ — $215
- 8 ГБ / 256 ГБ — $255
- 8 ГБ / 512 ГБ — $285
- 12 ГБ / 256 ГБ — $285
- 12 ГБ / 512 ГБ — $315
Джерело: gsmarena
