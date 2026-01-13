Вийшов Vivo Y500i: батарея 7200 мА•год за ціною від $215

Автономність понад усе: Vivo Y500i з батареєю 7200 мА•год оцінили від від $215

Компанія Vivo підготувала до випуску новий смартфон серії Y500 — бюджетник Vivo Y500i. Новинка приєдналася до моделей Y500 та Y500 Pro, які компанія представила ще торік. Ключовий акцент новинки — дуже містка батарея, оновлений дизайн і збалансовані характеристики для свого класу.

Пристрій містить 6,75-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 1200 ніт, а фронтальну камеру розмістили в отворі по центру екрана. Смартфон Vivo Y500i отримав процесор Snapdragon 4 Gen 2, який працює в парі з оперативною пам’яттю обсягом до 12 ГБ та накопичувачем місткістю до 512 ГБ.

Хоча на зображеннях видно два об’єктива, в характеристиках згадується лише один 50-мегапіксельний модуль камери з автофокусом і об’єктивом зі світлосилою f/1.8. Для автопортретів передбачили 5 Мп фронтальну камеру.

Новинка отримала літій-іонний акумулятор місткістю 7200 мА·год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 44 Вт. Серед інших характеристик — захист від води та пилу IP68/69, сертифікація міцності SGS Gold Label 5 зірок, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, порт USB-C, 3,5-мм аудіороз’єм, сканер відбитків пальців на бічній панелі та інфрачервоний порт. Товщина смартфона становить 8,49 мм, а вага — 219 г.

Смартфон Vivo Y500i вже надійшов у продаж в Китаї у кольорах Galaxy Silver, Phoenix Gold та Obsidian Black. Ціни виглядають так:

8 ГБ / 128 ГБ — $215

8 ГБ / 256 ГБ — $255

8 ГБ / 512 ГБ — $285

12 ГБ / 256 ГБ — $285

12 ГБ / 512 ГБ — $315

Джерело: gsmarena