Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200

Компанія Vivo на додачу до Vivo Y400 5G підготувала до випуску нову модель смартфона Vivo Y500. Основний акцент у цій новинці зроблено на двох речах: надзвичайно місткій батареї та підвищеній міцності.
Смартфон Vivo Y500 отримав акумулятор місткістю 8200 мА·год, він виконаний на базі кремній-вуглецевої технології. Показник енергетичної щільності становить 847 Вт·год/л. Завдяки високій місткості батареї, компанія заявляє про понад 18,4 години безперервної роботи. Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт і має 24-рівневий захист від надлишкового струму, напруги й перегріву.
Смартфон отримав одразу два рейтинги захисту: IP68 та IP69. Це означає, що він витримує занурення у воду на глибину до 1,5 м протягом понад 24 годин, а також має захист від струменів води під тиском. Крім того, vivo заявляє про витримку температур до 80°C. Окремо виробник підкреслює 360-градусну систему амортизації падінь із внутрішніми демпферами, а також використання скла Diamond Shield для кращого захисту екрана.
У Vivo Y500 встановлений 6,77-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 7300 (як і OPPO Reno12 Pro), який забезпечує кращу енергоефективність у порівнянні з попередніми моделями серії. На вибір користувачів доступні конфігурації з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, а також від 128 ГБ до 512 ГБ вбудованого сховища. Новинка працює під управлінням OriginOS 5 на базі Android 15.
Камера на задній панелі подвійна. Вона отримала головний 50-мегапіксельний модуль у парі з об’єктивом з діафрагмою f/1.8, а також додатковий 2-мегапіксельний сенсор глибини. В отворі дисплея розташувалась 8-мегапіксельна фронтальна камера.
Смартфон Vivo Y500 представлений у трьох кольорах: Glacier Blue, Dragon Crystal Powder та Black. Його ціна за базову версію з 8/128 ГБ пам’яті починається з $196, а топова конфігурація 12/512 ГБ коштує $280. Продажі у Китаї розпочнуться з 5 вересня.
Джерело: gsmarena
