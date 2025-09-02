Новини Пристрої 02.09.2025 comment views icon

Вийшов Vivo Y500 з акумулятором 8200 мАг та захистом IP69 за ціною $200

Vivo Y500 має акумулятор місткістю 8200 мАг, захист IP69 та процесор Dimensity 7300.

Компанія Vivo на додачу до Vivo Y400 5G підготувала до випуску нову модель смартфона Vivo Y500. Основний акцент у цій новинці зроблено на двох речах: надзвичайно місткій батареї та підвищеній міцності.

Смартфон Vivo Y500 отримав акумулятор місткістю 8200 мА·год, він виконаний на базі кремній-вуглецевої технології. Показник енергетичної щільності становить 847 Вт·год/л. Завдяки високій місткості батареї, компанія заявляє про понад 18,4 години безперервної роботи. Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт і має 24-рівневий захист від надлишкового струму, напруги й перегріву.

Смартфон отримав одразу два рейтинги захисту: IP68 та IP69. Це означає, що він витримує занурення у воду на глибину до 1,5 м протягом понад 24 годин, а також має захист від струменів води під тиском. Крім того, vivo заявляє про витримку температур до 80°C. Окремо виробник підкреслює 360-градусну систему амортизації падінь із внутрішніми демпферами, а також використання скла Diamond Shield для кращого захисту екрана.

У Vivo Y500 встановлений 6,77-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 7300 (як і OPPO Reno12 Pro), який забезпечує кращу енергоефективність у порівнянні з попередніми моделями серії. На вибір користувачів доступні конфігурації з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, а також від 128 ГБ до 512 ГБ вбудованого сховища. Новинка працює під управлінням OriginOS 5 на базі Android 15.

Камера на задній панелі подвійна. Вона отримала головний 50-мегапіксельний модуль у парі з об’єктивом з діафрагмою f/1.8, а також додатковий 2-мегапіксельний сенсор глибини. В отворі дисплея розташувалась 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Смартфон Vivo Y500 представлений у трьох кольорах: Glacier Blue, Dragon Crystal Powder та Black. Його ціна за базову версію з 8/128 ГБ пам’яті починається з $196, а топова конфігурація 12/512 ГБ коштує $280. Продажі у Китаї розпочнуться з 5 вересня.

Джерело: gsmarena

