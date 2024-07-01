Винні електромобілі та ШІ: в США поскаржились на нестачу електроенергії, яка «загрожує» економіці та нацбезпеці

Найбільші комунальні компанії в США попереджають, що країна зіткнулася зі сплеском попиту на електроенергію, небаченим за останні десятиліття. Нездатність швидко збільшити виробництво електроенергії може поставити під загрозу економіку Сполучених Штатів.

Після більш ніж десятирічного періоду переважно рівномірного зростання попит на електроенергію може різко зрости до 2030 року. Причиною стане ажіотаж навколо штучного інтелекту, розширення виробництва мікросхем та електрифікація автопарку.

Згідно зі звітом, опублікованим консалтинговою компанією Rystad Energy, лише зростання центрів обробки даних для підтримки штучного інтелекту та впровадження електромобілів збільшить попит на електроенергію на 290 ТВт*год до кінця десятиліття.

Енергетична компанія NextEra очікує, що попит на електроенергію в США зросте на 38% протягом наступних двох десятиліть, що в чотири рази більше, ніж річні темпи зростання за попередні 20 років. При цьому значна частина попиту буде задоволена коштом відновлюваних джерел енергії та акумуляторних батарей.

Ядерна енергія та природний газ будуть мати вирішальне значення у той час, коли вітряна та сонячна енергетика, які все ще стикаються з проблемами постачання електроенергії за несприятливих погодних умов.

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«Ядерна енергетика повинна бути значною частиною цієї суміші … коли ми рухаємося вперед, щоб переконатися, що ми маємо потужність, енергію та електроенергію, які потрібні цій економіці», — каже генеральний директор енергетичної Southern Company Кріс Вомак. За його словами, США потребують понад 10 ГВт нової ядерної енергії, щоб надійно задовольнити попит разом з досягненням кліматичних цілей.

«Нам потрібно буде розглянути природний газ і, можливо, навіть додаткові технології, хай то невеликі модульні реактори чи водень, якщо ми збираємося впоратися з цим», — відзначив генеральний директор Dominion Energy Роберт Блу.

Блу також попередив, що більша електрифікація робить людей ще більш залежними від електромережі. Це робить її безпеку вирішальною для майбутнього країни.

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Джерело: CNBC

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