До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас

Рене Хаас, генеральний директор ARM заявив, що до 2030 року штучний інтелект може споживати 25% електроенергії США. Зараз центри обробки даних ШІ споживають 4%. Без значного підвищення ефективності та/або значного посилення державного регулювання нинішня тенденція розвитку ШІ не втримається, вважає він.

Відповідно до січневого звіту Міжнародного енергетичного агентства, в якому говориться, що ChatGPT споживає приблизно 2,9 Вт*год електроенергії на один запит, що у 10 разів більше, ніж стандартний пошук Google. Таким чином, якби Google повністю перевела свій пошук на ШІ, то споживала б щонайменше 11 ТВт*год електроенергії на рік, замість нинішніх 1 ТВт*год.

Заява була зроблена напередодні очікуваної угоди про партнерство США та Японії в галузі штучного інтелекту, а також на тлі нещодавніх розробок, таких як Sora від OpenAI, поточна версія якої, за оцінками Factorial Funds, потребує щонайменше одного графічного процесору NVIDIA H100 на годину для генерації п’яти хвилин відео. Один 700 Вт NVIDIA H100 на 700 Вт споживає приблизно 3740 кВт*год на рік.

Управління енергетичної інформації США (EIA) заявило, що у 2022 році Сполучені Штати виробили 4240 ТВт*год, причому лише 22% з них надійшло з відновлюваних джерел. Споживання склало 3900 ТВт*год.

Сталий розвиток також повинен враховувати ймовірне зростання попиту з боку інших галузей та масштаби споживання відновлюваних та невідновлюваних ресурсів. Враховуючи, що вартість електроенергії майже подвоїлася з 1990 року, більше регулювання здається виправданим.

Рене Хаас висловив сподівання, що міжнародне партнерство між Японією та США допоможе зменшити ці надзвичайно високі оцінки потужності. Однак корпоративна жадібність та попит на обчислювальні потужності також є міжнародними явищами.

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Джерело: Tom’s Hardware

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