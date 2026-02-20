Випадковий витік пошти довів: Amazon Ring мала намір використовувати функцію спостереження за людьми

Depositphotos

Коли Amazon оголосила про ширший запуск функції спостереження, яка допомагає розумним дверним дзвінкам Ring знаходити загублених собак, це одразу було сприйнято як передвісник використання цієї функції для ідентифікації людей. Виявилося, що так воно і є.





Те, що компанія справді планувала це зробити, тепер підтверджено витоком електронного листа, який Ring визнала справжнім: Ring мала намір використовувати функцію спостереження для людей, а також для собак. Усе почалося, коли минулого тижня було оголошено про ширший запуск функції пошуку загублених собак. Amazon, очевидно, вважала, що світ відреагує позитивом після оголошення про розширення функції Ring Search Party для допомоги в пошуку загублених собак, яку просували через 30-секундну рекламу під час Супербоулу. Натомість у нинішньому контексті це широко розкритикували як дистопічний крок.

Оскільки компанія нещодавно запровадила можливість розпізнавання облич для відеодзвінка Ring, люди провели очевидний і вкрай короткий логічний зв’язок між спостереженням заради собак і спостереженням заради людей. Суспільна реакція проти цієї функції також змусила компанію відмовитися від планів партнерства з поліцією через Flock Safety.

“Відмовитися недостатньо, друзі. Ми повинні покинути ці платформи. Це єдина мова, яку вони розуміють: долар. Їхня репутація у питаннях приватності, спостереження та передачі нашої інформації будь-кому, хто може на цьому заробити, у тому числі новим федеральним поліціям по всій країні, жахлива”, — пише коментатор earthlingdave.

Хоча на той момент перехід від собак до людей був лише припущенням, 404 Media отримали внутрішній лист від засновника Ring Джеймі Сіміноффа, який доводить, що це був чіткий план. Компанія підтвердила The Verge, що лист є справжнім. The New York Times повідомляє, що Сімінофф вирушив у своєрідний “тур вибачень”, намагаючись впоратися з PR-наслідками.





“Я вважаю, що фундамент, який ми створили за допомогою Search Party, спочатку для пошуку собак, у підсумку стане однією з найважливіших технологій та інновацій, що справді дозволить розкрити вплив нашої місії. Тепер ви можете побачити майбутнє, у якому ми здатні звести злочинність у районах до нуля. Попереду ще багато роботи, але вперше в історії ми маємо шанс повністю завершити те, що почали”, — йдеться у листі.

Функція Search Party для собак працює так: власники загублених собак можуть надіслати фото та опис іншим користувачам Ring у районі. Коли камера вважає, що помітила собаку, що відповідає опису, вона сповіщає власника. Якщо він підтверджує, що це потрібна собака, його зв’язують із власником тварини. Пізніше компанія розширила доступ до функції для користувачів, які не мають камер Ring, через додаток Ring, повністю просуваючи її. Від часу запуску Search Party допомогла повертати додому понад одну собаку на день — і тепер функція вперше доступна для користувачів без камер Ring через додаток.

