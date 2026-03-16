OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh

Андрій Шадрін

OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
Очікуваний вигляд OnePlus Nord 6 (GeekBench) / Photo: WowDeals.me & OnePlus

OnePlus Nord 6 очікується незабаром як наступник OnePlus Nord 5, і нові витоки розкрили кілька ключових деталей про майбутній смартфон середнього класу. Згідно з інсайдерською інформацією від Yogesh Brar на платформі Х, пристрій може бути представлений вже наступного місяця.


Серія Nord традиційно зосереджена на високій продуктивності в сегменті верхнього середнього класу, і Nord 6, схоже, продовжує цю тенденцію з серйозним оновленням чипсета. Однією з головних подробиць витоку є процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 та орієнтовно 12 GB оперативної пам’яті з Android 16 на борту. Якщо це підтвердиться, це стане значним приростом продуктивності порівняно з Nord 5. Модель Nord 6 вже з’явилася у базі Geekbench під номером CPH2795. Попередня інформація про бенчмарк показує, що цей процесор може забезпечити приблизно 26 % кращу продуктивність CPU в мульти‑ядерному тесті, ніж попередня модель. Це оновлення може зробити Nord 6 одним із найпотужніших пристроїв у сегменті середнього класу смартфонів.

OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
Дані: Х

За повідомленнями, Nord 6 може поділити багато характеристик з OnePlus Turbo 6, який вже був випущений раніше в Китаї. На основі цього пристрою Nord 6 може отримати 6,78‑дюймовий AMOLED‑екран із роздільною здатністю 1,5K і надгладкою частотою оновлення до 165 Hz. Очікується, що дисплей також підтримуватиме ігровий режим 165 Hz, що робить його привабливим для мобільних геймерів. Китайська модель Turbo 6 оснащена грандіозним акумулятором 9000 mAh Glacier Battery із підтримкою 80 W провідної швидкої зарядки.

Однак неясно, чи збережеться така ємність батареї у глобальній версії Nord 6: через регуляторні обмеження у ЄС та Індії батарея на 9000 mAh може бути зменшена до приблизно 7000 mAh, що вплине на автономність у міжнародних версіях пристрою. Витік також натякає, що OnePlus Nord 6 може вийти з вищою ціною, ніж Nord 5. Хоча офіційні дані щодо вартості ще не підтверджені, підвищена продуктивність процесора і ігрові функції можуть виправдати збільшення ціни.


OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
Дані: GizmoChina

Витоки також вказують на те, що пристрій пройшов сертифікації TDRA (ОАЕ) та SIRIM (Малайзія), що свідчить про підготовку до швидкого глобального виходу на ринок. Очікується, що Nord 6 отримає нові опції зберігання та комунікацій. Зокрема, смартфон може оснащуватися UFS 4.1, що забезпечує високі швидкості читання/запису, а також підтримкою Wi‑Fi 7 і Bluetooth 6, що робить його одним із перших середньокласових апаратів із новітніми стандартами бездротового зв’язку. Можливе також впровадження NFC та ступеня захисту IP66/IP68/IP69K для водо- та пилостійкості, хоча останнє поки не підтверджено офіційно.

Що стосується камер, деякі джерела натякають на подвійну основну камеру 50 MP + 2 MP (монохромний сенсор) та фронтальну камеру 16 MP, хоча для різних регіонів не виключено варіант з 32 MP фронтальною камерою. Це свідчить про те, що OnePlus планує запропонувати адаптивні конфігурації залежно від ринку та цінової категорії. Nord 6 може з’явитися на ринку раніше, ніж традиційно для серії Nord — до середини 2026 року, завдяки раннім сертифікаціям.

OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
Photo: ixbt.com / OnePlus

Підвищена продуктивність і ігрові можливості, включаючи підтримку високої частоти оновлення екрана та швидке підключення, роблять апарат конкурентним у сегменті верхнього середнього класу. Попри це, деякі аналітики відзначають потенційні слабкі сторони Nord 6. Зокрема, камера може залишитися у середньому діапазоні без суттєвих покращень, що може знизити привабливість для любителів фотографії.

Джерело: GizmoChina

