OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh

Очікуваний вигляд OnePlus Nord 6 (GeekBench)

OnePlus Nord 6 очікується незабаром як наступник OnePlus Nord 5, і нові витоки розкрили кілька ключових деталей про майбутній смартфон середнього класу. Згідно з інсайдерською інформацією від Yogesh Brar на платформі Х, пристрій може бути представлений вже наступного місяця.





Серія Nord традиційно зосереджена на високій продуктивності в сегменті верхнього середнього класу, і Nord 6, схоже, продовжує цю тенденцію з серйозним оновленням чипсета. Однією з головних подробиць витоку є процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 та орієнтовно 12 GB оперативної пам’яті з Android 16 на борту. Якщо це підтвердиться, це стане значним приростом продуктивності порівняно з Nord 5. Модель Nord 6 вже з’явилася у базі Geekbench під номером CPH2795. Попередня інформація про бенчмарк показує, що цей процесор може забезпечити приблизно 26 % кращу продуктивність CPU в мульти‑ядерному тесті, ніж попередня модель. Це оновлення може зробити Nord 6 одним із найпотужніших пристроїв у сегменті середнього класу смартфонів.

За повідомленнями, Nord 6 може поділити багато характеристик з OnePlus Turbo 6, який вже був випущений раніше в Китаї. На основі цього пристрою Nord 6 може отримати 6,78‑дюймовий AMOLED‑екран із роздільною здатністю 1,5K і надгладкою частотою оновлення до 165 Hz. Очікується, що дисплей також підтримуватиме ігровий режим 165 Hz, що робить його привабливим для мобільних геймерів. Китайська модель Turbo 6 оснащена грандіозним акумулятором 9000 mAh Glacier Battery із підтримкою 80 W провідної швидкої зарядки.

Однак неясно, чи збережеться така ємність батареї у глобальній версії Nord 6: через регуляторні обмеження у ЄС та Індії батарея на 9000 mAh може бути зменшена до приблизно 7000 mAh, що вплине на автономність у міжнародних версіях пристрою. Витік також натякає, що OnePlus Nord 6 може вийти з вищою ціною, ніж Nord 5. Хоча офіційні дані щодо вартості ще не підтверджені, підвищена продуктивність процесора і ігрові функції можуть виправдати збільшення ціни.





Витоки також вказують на те, що пристрій пройшов сертифікації TDRA (ОАЕ) та SIRIM (Малайзія), що свідчить про підготовку до швидкого глобального виходу на ринок. Очікується, що Nord 6 отримає нові опції зберігання та комунікацій. Зокрема, смартфон може оснащуватися UFS 4.1, що забезпечує високі швидкості читання/запису, а також підтримкою Wi‑Fi 7 і Bluetooth 6, що робить його одним із перших середньокласових апаратів із новітніми стандартами бездротового зв’язку. Можливе також впровадження NFC та ступеня захисту IP66/IP68/IP69K для водо- та пилостійкості, хоча останнє поки не підтверджено офіційно.

Що стосується камер, деякі джерела натякають на подвійну основну камеру 50 MP + 2 MP (монохромний сенсор) та фронтальну камеру 16 MP, хоча для різних регіонів не виключено варіант з 32 MP фронтальною камерою. Це свідчить про те, що OnePlus планує запропонувати адаптивні конфігурації залежно від ринку та цінової категорії. Nord 6 може з’явитися на ринку раніше, ніж традиційно для серії Nord — до середини 2026 року, завдяки раннім сертифікаціям.

Підвищена продуктивність і ігрові можливості, включаючи підтримку високої частоти оновлення екрана та швидке підключення, роблять апарат конкурентним у сегменті верхнього середнього класу. Попри це, деякі аналітики відзначають потенційні слабкі сторони Nord 6. Зокрема, камера може залишитися у середньому діапазоні без суттєвих покращень, що може знизити привабливість для любителів фотографії.

Джерело: GizmoChina