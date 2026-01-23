Виробник унітазів заробив на бумі штучного інтелекту — як це вдалося

Зображення: Toto

Виробники RAM, NAND, не кажучи вже про чипи, радіють ажіотажу навколо штучного інтелекту. Тепер до них додався виробник унітазів Toto. Як кажуть аналітики, допоміг “попутний вітер”.

Акції Toto зросли найбільше за п’ять років — оскільки компанія виграє від бума ШІ та дефіциту пам’яті. Японський виробник сантехніки може бути одним із найменш очікуваних бенефіціарів, однак його досвід у виробництві кераміки виявився корисним для виробництва напівпровідників. За даними Japan Times, аналітики Goldman Sachs пояснюють 11% вчорашнє зростання акції продажами електростатичних патронів (electrostatic chucks, ESC) Toto, що використовуються у виробництві чипів NAND.

Компанія Toto найбільш відома своїми унітазами марки Washlet та аксесуарами для підігріву їхніх сидінь, а також іншою сантехнікою. Вона інвестувала кошти та диверсифікувала свою діяльність у бізнес, пов’язаний з ланцюгом постачання напівпровідників та дисплеїв. Щобільше, ця галузь не нова для Toto, вона масово виробляє ці патрони ще з 1988 року.

Патрони Toto використовуються для утримання кремнієвих пластин на місці під час виробництва мікросхем, мінімізуючи їхнє забруднення. Протягом багатьох років аналітики прогнозували, що цей колись додатковий бізнес Toto, інвестиції у який ростуть, здатний забезпечити понад дві п’ятих операційного доходу компанії, згідно з даними Bloomberg за березень 2025 року. Інвестори налаштовані позитивно та з нетерпінням чекають оновлення даних Toto.

Виробник щойно радикально покращив свій рейтинг, оскільки Goldman Sachs підвищив його з “нейтрального” до “купувати”. Попри побоювання щодо бульбашки ШІ, у найближчому часі індустрії нічого не загрожує, а відповідне обладнання та супутні компоненти дорожчатимуть. Toto очікує, що новітня хвиля будівництва центрів обробки даних штучного інтелекту активізує її бізнес електростатичних патронів.

Tom’s Hardware також наводить інші приклад непрофільних японських компаній, котрі заробляють на ШІ. Виробник приправ на основі глутамату натрію також виробляє ізоляційні плівки для чипів, а косметичний бренд Kao — засоби для чищення напівпровідникових пластин.