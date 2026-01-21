Дефіцит, казали вони: виробники NAND скорочують випуск, щоб заробляти більше

Depositphotos

Виробники NAND-флеш, зокрема Samsung Electronics і SK hynix, скорочують виробництво SSD на тлі зростання попиту з боку ШІ та переорієнтації ресурсів на більш прибуткову DRAM. Це призведе до дефіциту та дозволить досягти маржинальності, подібної до ліній DRAM

Компанії, що контролюють понад 60% світового ринку NAND, знизили обсяги випуску попри очікуване різке зростання споживання — зокрема до 115,2 млн ТБ до 2027 року. Такі дії штучно створюють ризик дефіциту й подальшого стрибка цін для споживчого сегмента. На тлі ажіотажу навколо ШІ компанії прагнуть максимізувати прибутковість, оскільки NAND і DRAM мають спільних постачальників і конкурують за виробничі ресурси. IDC прогнозує, що темпи зростання пропозиції NAND цього року становитимуть близько 17%, що нижче за середній показник останніх років.

Згідно з даними дослідницької компанії Omdia, Samsung Electronics знизила план виробництва NAND-пластин із 4,9 млн одиниць торік до 4,68 млн цього року. Це менше навіть за рівень після скорочення, проведеного минулого року на тлі різкого падіння прибутковості NAND у 2024 році. SK hynix, за прогнозами, також скоротить виробництво — з приблизно 1,9 млн пластин торік до 1,7 млн цього року. За інформацією Chosun Biz, Samsung і SK hynix вважають доцільнішим перекидати ресурси з NAND-виробничих ліній у сегмент DRAM через вищий поточний попит і кращі фінансові показники. Зниження інвестиційного пріоритету NAND порівняно з DRAM називають ключовою причиною скорочення обсягів.

Ситуація виглядає особливо контрастною з огляду на те, що NAND став важливою частиною ланцюга постачання для ШІ. Після презентації платформи ICMS від NVIDIA, орієнтованої на розширення KV-кешу для агентних ШІ-систем і збереження великих журналів контексту, попит на NAND різко зріс. ШI-прискорювач нового покоління NVIDIA “Vera Rubin”, масове виробництво якого стартує у другій половині року, використовує SSD ємністю 1152 ТБ — більш ніж у 10 разів більше, ніж у попередньому поколінні “Blackwell”. Очікується, що постачання Vera Rubin становитимуть 30 тис. одиниць цього року та 100 тис. — наступного, що створить додатковий попит на NAND у розмірі 34,6 млн ТБ у 2026 році та 115,2 млн ТБ у 2027 році.

Попри це, вплив скорочення виробництва на ШI-сектор буде обмеженим, оскільки такі компанії, як NVIDIA, AMD та інші, вже законтрактували постачання NAND на кілька кварталів уперед. Основний тягар, за оцінками аналітиків, знову припаде на споживчий сегмент — сервери, ПК і мобільні пристрої, що відтворює сценарій попередніх дефіцитів пам’яті. Додатковим чинником зниження ефективного випуску NAND є перехід виробничих ліній із TLC на QLC у відповідь на зростання попиту на великі SSD для ШІ-датацентрів. Процес переналаштування обладнання, період стабілізації та нижчі початкові показники виходу придатної продукції призводять до неминучих втрат обсягів.

Керівництво Samsung Electronics і SK hynix, за повідомленнями, не бачить сенсу агресивно нарощувати виробництво NAND після тривалого періоду слабкої прибутковості, коли компаніям доводилося зосереджуватися на утриманні цін. Поточний суперцикл на ринку пам’яті розглядається як можливість максимізувати прибутки. Представник галузі зазначив, що незалежно від того, чи є скорочення навмисним або природним, найбільший фінансовий ефект воно матиме саме цього року.

Окремо аналітики вказують на зростання пропозиції універсальної NAND-пам’яті з Китаю. На відміну від Samsung і SK hynix, китайська YMTC з минулого року поступово нарощує обсяги та присутність на ринку. У відповідь корейські виробники можуть скорочувати постачання NAND для мобільних пристроїв і ПК, збільшуючи частку серверних і корпоративних рішень для захисту маржинальності та управління виробничим міксом. Ринкові дослідники прогнозують подальше зростання цін. TrendForce очікує, що контрактні ціни на NAND-флеш у першому кварталі зростуть на 33–38% порівняно з попереднім кварталом, відзначаючи обережну виробничу стратегію ключових постачальників.

