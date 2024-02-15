TSMC додала $42 млрд до своєї вартості і обійшла Visa — завдяки «буму ШІ»

Акції найбільшої компанії Тайваню злетіли на 7,9%, збільшивши її капіталізацію до $575 млрд.

Як зазначає Bloomberg, додаткових $42 млрд було достатньо, аби випередити Visa і посісти 12 місце у рейтингу найдорожчих компаній світу. Найбільший приріст для TSMC за більш ніж рік стався після того, як Morgan Stanley підвищив свою цільову ціну на виробника мікросхем приблизно на 9%.

Минулого тижня TSMC повідомила про зростання продажів у січні на 7,9%, що свідчить про довгоочікуване відновлення світового попиту на побутову електроніку.

Водночас інвестори продовжують приділяти увагу компаніям, які, як очікується, очолять хвилю активності в розробці ШІ, що прискорилася після того, як OpenAI розгорнула ChatGPT. Ринкова капіталізація Nvidia тим часом зросла приблизно до $1,82 трлн, перевершивши Amazon і Alphabet.

«Тайвань розвивається завдяки технологіям, особливо темі штучного інтелекту», — каже Сінь-Яо Нг, інвестиційний директор азійських акцій abrdn. «Nvidia стала каталізатором, який посилив настрої після того, як Дженсен Хуанг відвідав Тайвань, підвищивши апетит інвесторів до ланцюжків створення ШІ та постачальників Nvidia».

У січні керівники TSMC заявили, що очікують повернення до стабільного зростання в цьому кварталі, і анонсували збільшення капітальних витрат у 2024 році, що означає, що найдорожчий у світі виробник мікросхем очікує відновлення попиту на смартфони та комп’ютери.

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