Цей комплект пам'яті DDR5 коштує більше, ніж спортивне авто

Комплект з 16 модулів DDR5 RDIMM коштує $76 999 — це вартість дуже непоганого авто або квартири. Ця пам’ять була дорогою й раніше, але дефіцит не зробив її дешевшою.

Пам’ять від NEMIX призначений для серверів і робочих станцій. 16 модулів ECC RDIMM по 256 ГБ складають загальний обсяг 4 ТБ. У описі зазначено швидкість DDR5-6400, затримку CAS 52 та роботу з напругою 1,1 В.

Цей тип пам’яті коштує дорожче, оскільки це не стандартна десктопна ОЗП. Це модулі DIMM з буферизацією, які мають повну підтримку корекції помилок ECC та додаткові компоненти, окрім вбудованої корекції DDR5. Ціна за ГБ такої пам’яті значно вища, ніж у споживацької.

Комплект призначений для гіпермасштабованих систем та корпоративних робочих навантажень, яким потрібні величезні та надійні пули пам’яті для навчання штучного інтелекту, віртуалізації та баз даних у пам’яті. Більшість покупців такого масштабу домовляються про гуртові ціни, а не сплачують уроздріб.

Вартість пам’яті зростає швидше, ніж можна подумати. Коли TechPowerUp натрапив на цей комплект, 27 грудня, він коштував близько $70 000 — як це авто, котре для порівняння знайшов VideoCardz. Прямо зараз 4 ТБ цієї пам’яті коштують $76 999 на сайті компанії.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Це нагадує замкнене коло, у якому апаратні та програмні компоненти щодня збільшують ціну одне одного. При тому, що такі компанії, як OpenAI, досягнуть прибутковості лише за кілька років. Як йдеться у ще одній сьогоднішній новині, провідні компанії галузі ШІ фактично приховують витрати на центри обробки даних. Щасливий кінець цієї історії лежить тільки у зростанні попиту на послуги ШІ, у той час, коли скептицизму щодо цього побільшало.