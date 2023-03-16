Витік: ШІ Microsoft Copilot здатен самостійно створювати презентації у PowerPoint

Сьогодні ввечері Microsoft має намір провести захід, присвячений можливостям штучного інтелекту у робочому середовищі. Можна очікувати появи Copilot (Другий пілот) для програм Office. Незадовго до презентації до мережі просочилася докладна інформація про нову функцію PowerPoint Copilot. Зважаючи на все, вона зможе залучити ШІ, подібний до ChatGPT, щоб створювати презентації для користувача.

Copilot відображається на бічній панелі онлайн-версії PowerPoint. Користувач може попросити помічника створити презентацію на основі документа Word. Потім PowerPoint негайно створює презентацію з повним набором слайдів на основі вмісту документа Word, що додається.

Також доступні опції попросити помічника Copilot «додати анімацію на цей слайд» або «застосувати сучасний стиль до презентації». Отже, користувач зможе керувати функціями PowerPoint за допомогою цього чат-бота. Таким чином, навіть недосвідчені користувачі зможуть налаштовувати слайди, не знаючи точно, як використовувати деякі складніші функції PowerPoint.

Джерело: The Verge