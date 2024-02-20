Аналітики передбачають, що Sony випустить Pro-версію PlayStation 5 в цьому році

Sony швидше за все, випустить оновлену версію PlayStation 5 цього року, розповіли CNBC аналітики після того, як компанія знизила прогноз продажів своєї флагманської консолі. Цей крок має підвищити інтерес до PlayStation 5 і запропонує покращену апаратну частину до виходу Grand Theft Auto VI у 2025 році, однієї з найбільш очікуваних ігор цього десятиліття.

Вперше випущеній у листопаді 2020 року консолі Sony PlayStation 5 вже понад 3 роки. Минулого тижня японський ігровий гігант знизив прогноз продажів PS5 на фінансовий рік, що закінчується в березні, з 25 до 21 млн одиниць. Sony також очікує «поступового зниження» продажів до наступного квітня — закінчення 2025-го фінансового року, оскільки за цей період не вийде продовжень великих франшиз.

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В минулих циклах розвитку консолей випуск більш потужних версій траплявся лише одного разу. Sony випустила Pro версію PlayStation 4, консолі попереднього покоління, приблизно через три роки після першого запуску PS4, проте для цього було дві причини, Microsoft готувала Xbox One X, яка мала виправити попередні прорахунки покоління. Одночасно стали популярними 4К-телевізори, тож консолі дали змогу виводити ігри з такою роздільною здатністю.

Хоча особливої потреби в цьому немає, аналітики очікують на PlayStation 5 Pro від Sony.

Здається, в ігровій індустрії існує широкий консенсус, що Sony дійсно готує запуск PS5 Pro у другій половині 2024 року. Sony захоче бути впевненою, що до виходу GTA VI у 2025 році у неї буде готове чудове апаратне забезпечення, що дасть їй перевагу перед конкурентами ігрової індустрії. — Серкан Тото, гендир токійської консалтингової компанії Kantan Games.

Минулого року Sony випустила дещо оновлену PS5, а також портативну консоль під назвою PlayStation Portal. Але PS5 Pro, ймовірно, буде набагато більшим оновленням.

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