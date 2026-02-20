tradfi
Новини Кіно 20.02.2026 comment views icon

Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер
Кадр з фільму "Буремний перевал"

“Буремний перевал” зі старту прокату отримав суперечливі відгуки й зібрав всього $40 млн у США, що суттєво менше прогнозів. Однак, що цікаво, початкові реакції були дещо інакшими й повідомлення одного з інсайдерів галузі цілком пояснює, чому так могло статися.


Warner Bros. нібито заплатила “понад 2000 інфлюенсерів” за публікацію позитивних відгуків в соцмережах. Йдеться про ті самі “перші реакції”, які з’являються задовго до того, як фільм повноцінно стартує в кінотеатрах. ITC на той час не робив окрему новину, але ми добре пам’ятаємо, як у відгуках новий “Буремний перевал” сміливо назвали “класикою божественного рівня”.

“Ззовні “Буремний перевал” міг виглядати просто двогодинним фільмом із поганим йоркширським акцентом, але насправді це один із найбільших глобальних маркетингових хітів, які коли-небудь бачив світ”, — пише автор розсилки Popbitch. “Ціла індустрія бренд-менеджерів була прогодована завдяки безлічі колаборацій, які він породив… О, і майже 2000 інфлюенсерів у соціальних мережах отримали гроші від Warners за публікації хороших відгуків про фільм”.

Автор World of Reel Джордан Руїмі до цих чуток принагідно згадав статтю Guardian 2023 року, яка вийшла під гучним заголовком. “Кому потрібні кінокритики, коли студії впевнені, що інфлюенсери хвалитимуть їхні фільми?”. В тексті автори б’ють тривогу щодо дедалі частішої появи на передпрем’єрних показах великої кількості блогерів. А дійсно, навіщо чекати відгуків видань, якщо вони за окрему плату можуть розхвалити фільм в соцмережах і навіть охопити суттєво більшу аудиторію?

Водночас у випадку фільму “Буремний перевал” плани спрацювали не так, як того хотіли в Warner Bros. Стрічка ледь зібрала $40 млн у США (за прогнозів у $50-55 млн), хоча й дещо краще стартувала за кордоном з $42 млн. На цей час оцінки цілком відображають касу: 60% від критиків Rotten Tomatoes і ще скромніші 55 зі 100 на Metacritic.


До речі, вищезгаданий звіт цілком може пояснити захмарну вартість маркетингу фільму ($85 млн проти бюджету виробництва в $80). Схоже, блогери розсмакували пристойне джерело доходу і почали суттєво підвищувати цінник.

Рецензія на фільм “Буремний перевал” / Wuthering Heights

Популярні новини

arrow left
arrow right
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Перший погляд на чотири фільми про The Beatles: фото акторів у ролях Леннона, Маккартні, Гаррісона і Старра
Номінанти "Оскар-2026": історичний рекорд "Грішників", "Одна битва за іншою" та знову росіяни (повний список)
"Ми першими обрали дату": Warner Bros. відмовилась перенести "Дюна 3" через реліз "Месників", фільми вийдуть в один день
Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"
Фільм "28 років по тому: Храм кісток" зняли з прокату через відсутність глядачів
Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"
Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Netflix показав перші кадри "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом
"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)
Як бюджет "Служниці": "Грішники" та "Одна битва за іншою" витратили на оскарівську кампанію $30 млн
Зйомки фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розпочнуться у травні зі "старими" Фродо та Ґендальфом
"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
"Аватар 3" вилетів з топ-5 прокату в США: на п'ять тижнів раніше, ніж попередні фільми
"F1" з Бредом Піттом отримає сиквел як найкасовіший фільм Apple TV
Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал
"Хижак: Дикі землі" завершує прокат зі збитками в $80 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати