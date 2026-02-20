Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер

Кадр з фільму "Буремний перевал"

“Буремний перевал” зі старту прокату отримав суперечливі відгуки й зібрав всього $40 млн у США, що суттєво менше прогнозів. Однак, що цікаво, початкові реакції були дещо інакшими й повідомлення одного з інсайдерів галузі цілком пояснює, чому так могло статися.





Warner Bros. нібито заплатила “понад 2000 інфлюенсерів” за публікацію позитивних відгуків в соцмережах. Йдеться про ті самі “перші реакції”, які з’являються задовго до того, як фільм повноцінно стартує в кінотеатрах. ITC на той час не робив окрему новину, але ми добре пам’ятаємо, як у відгуках новий “Буремний перевал” сміливо назвали “класикою божественного рівня”.

“Ззовні “Буремний перевал” міг виглядати просто двогодинним фільмом із поганим йоркширським акцентом, але насправді це один із найбільших глобальних маркетингових хітів, які коли-небудь бачив світ”, — пише автор розсилки Popbitch. “Ціла індустрія бренд-менеджерів була прогодована завдяки безлічі колаборацій, які він породив… О, і майже 2000 інфлюенсерів у соціальних мережах отримали гроші від Warners за публікації хороших відгуків про фільм”.

Автор World of Reel Джордан Руїмі до цих чуток принагідно згадав статтю Guardian 2023 року, яка вийшла під гучним заголовком. “Кому потрібні кінокритики, коли студії впевнені, що інфлюенсери хвалитимуть їхні фільми?”. В тексті автори б’ють тривогу щодо дедалі частішої появи на передпрем’єрних показах великої кількості блогерів. А дійсно, навіщо чекати відгуків видань, якщо вони за окрему плату можуть розхвалити фільм в соцмережах і навіть охопити суттєво більшу аудиторію?

Водночас у випадку фільму “Буремний перевал” плани спрацювали не так, як того хотіли в Warner Bros. Стрічка ледь зібрала $40 млн у США (за прогнозів у $50-55 млн), хоча й дещо краще стартувала за кордоном з $42 млн. На цей час оцінки цілком відображають касу: 60% від критиків Rotten Tomatoes і ще скромніші 55 зі 100 на Metacritic.





До речі, вищезгаданий звіт цілком може пояснити захмарну вартість маркетингу фільму ($85 млн проти бюджету виробництва в $80). Схоже, блогери розсмакували пристойне джерело доходу і почали суттєво підвищувати цінник.