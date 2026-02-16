“Буремний перевал” став буремним провалом у США: каса нижче прогнозів

Кадри з фільму "Буремний перевал"

Фільм “Буремний перевал”, що екранізує класичний роман Емілі Бронте, не дотягнув касою до прогнозів у США, але загальні показники врятувала закордонна аудиторія.





Передбачалось, що стрічка заробить $50-55 млн у перший вікенд “вдома”, але перевершити позначку в $40 млн не вдалось. На допомогу прийшов міжнародний прокат, який перевищив прогнози і додав трохи більше $42 млн. В результаті загальна світова каса подолала суму у $82 млн, що поки є найкращим результатом 2026 року.

“Буремний перевал” — це “сміливий” римейк класичного роману Емілі Бронте за режисури Еміральд Феннелл, який оповідає про токсичні стосунки між закоханими Кетрін Ерншоу (Марго Роббі) та Гіткліффом (Джейкоб Елорді) в Англії 18 століття. Попри велике очікування, стрічка отримала неоднозначні відгуки: на Rotten Tomatoes критики поставили їй всього 61%, а на Metacritic — 56 зі 100.

“Нова версія “Буремного перевалу” виглядає атмосферно і красиво, але драматично значно слабша за першоджерело. Фільм намагається осучаснити матеріал і зробити акцент на пристрасті персонажів, проте через спрощення сюжету і поверхневе розкриття героїв він втрачає глибину роману. Стрічка може зацікавити глядачів, які не знайомі з книгою, але для шанувальників оригіналу швидше за все стане розчаруванням”, — з рецензії ITC.

Виробництво фільму коштувало $80 млн, тоді як на маркетинг Warner Bros. витратила колосальні $85 млн. “Буремний перевал” має зібрати близько $330 млн по всьому світу, щоб вийти на беззбитковість. Судячи з перших результатів, в цьому проєкт має покладатися виключно на міжнародні покази, якщо, звісно, їй надалі не завадить негативне сарафанне радіо.



