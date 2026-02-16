tradfi
Western Digital розпродала всі запаси жорстких дисків на 2026 рік

Western Digital розпродала всі запаси жорстких дисків на 2026 рік
Американська компанія Western Digital заявила, що за перші півтора місяці вже розпродала всі запаси жорстких дисків на 2026 рік.


Гендиректор Ірвінг Тан під час звіту про прибутки за другий квартал 2026 року сказав, що більша частина обсягів вже закріплена за найбільшими клієнтами компанії.

“І ми також уклали LTA з двома з них на 2027 рік та однією на 2028 рік. Очевидно, що ці LTA мають поєднання обсягу ексабайтів та ціни”, — додав гендиректор.

Тобто мовиться не про один рік. Частина виробничих обсягів призначена виключно для виконання умов контрактів наперед ще на кілька років. Така тенденція зайвий раз підтверджує наскільки високий попит на накопичувачі з боку великих корпоративних замовників.

Основний дохід наразі це дата-центри та інфраструктура штучного інтелекту. За словами віцепрезидента зі зв’язків з інвесторами Амбріша Шрівастави, 89% доходу компанії на сьогодні приносить хмарний бізнес, тоді як споживчий сегмент лише 5%. Дивлячись на цифри стає зрозуміло, чому виробник віддає пріоритет великим корпоративним клієнтам.


Додатковий фактор полягає в економіці зберігання даних. Жорсткі диски залишаються значно вигіднішими за SSD для великих обсягів: ціни на твердотільні накопичувачі зараз більш ніж у 16 разів вищі за еквівалентні HDD. Через це дата-центри продовжують масово закуповувати саме класичні диски, попри загальну популярність SSD у споживчій електроніці.

Для звичайних користувачів це означає потенційні проблеми з доступністю. Ринок споживчих HDD хоч і став нішевим, але він досі важливий для NAS-систем і довгострокового зберігання даних. Утім попит з боку ШІ-інфраструктури вже створює дефіцит: ціни на багато моделей жорстких дисків з вересня 2025 року зросли в середньому на 46%.

Дефіцит заліза загалом лише посилюється. Спочатку нестача торкнулася пам’яті та мікросхем зберігання, потім графічних процесорів, а тепер дійшла й до жорстких дисків. Більшість користувачів можуть не відчути це одразу, бо HDD вже не є масовим продуктом. Проте зростання попиту на ШІ спричиняє подорожчання інших комплектуючих.

