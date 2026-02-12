Електрокари все? Заводи батарей у США перекваліфіковуються на акумулятори для ШІ-датацентрів

Tesla Powerpack

Світові автовиробники та виробники акумуляторів різко змінюють стратегію: замість батарей для електромобілів вони переобладнують заводи під випуск елементів для систем зберігання енергії (ESS). Причина полягає в бумі штучного інтелекту й стрімкому зростанні попиту на дата-центри, тоді як продажі електрокарів просіли. Отже, ШІ тепер висмоктує не лише чипи пам’яті, що призводить до зростання цін, а ще й акумулятори.





За даними аналітичної компанії CRU, у Північній Америці вже переобладнують 10 заводів під випуск елементів для систем зберігання енергії. Раніше ці підприємства планували випускати акумулятори для електромобілів, але виробники скасували потужності, яких вистачило б для батарей приблизно для 2 млн електрокарів. Із десяти майданчиків сім працюватимуть переважно на ринок систем накопичення енергії.

ESS — це комплекси зі стелажами батарейних модулів, роботу яких контролює спеціальне програмне забезпечення. Такі системи допомагають національним електромережам, а також будинкам, підприємствам і заводам компенсувати нестабільність генерації від вітру й сонця.

Один із прикладів — завод у Кентуккі, який Ford раніше готувала для випуску електромобільних батарей. Тепер компанія модифікує його у відповідь на “зростаючий попит клієнтів на постачання систем зберігання енергії всередині країни з обмеженою кількістю кваліфікованих постачальників”.





Керівник підрозділу батарей General Motors Курт Келті в інтерв’ю Financial Times заявив, що компанія розглядає можливість власного виробництва акумуляторів для систем зберігання енергії. Stellantis разом із корейським партнером Samsung SDI вже переобладнують виробничі лінії на спільному заводі в Індіані під випуск ESS-елементів. У підсумку всі три великі автовиробники Детройта можуть стати постачальниками для Big Tech-компаній, які будують дата-центри для ШІ.

Для центрів обробки даних безперервне живлення критично важливе, адже будь-які перебої чи стрибки напруги загрожують зупинкою серверів. На тлі активного будівництва дата-центрів у США це відкриває для автовиробників і виробників батарей нові джерела доходу.

Tesla вже активно працює в цьому сегменті. Компанія використовує елементи різних постачальників, зокрема CATL і LG, у своїх системах Megapack і Powerwall. За підсумками року виручка від напрямку генерації та зберігання електроенергії зросла на 27% — до $12,8 млрд. Для порівняння: у 2021 році цей показник становив $2,8 млрд. Водночас доходи від продажу електромобілів знизилися на 9% — до $64 млрд.

Додатковим фактором стала зміна політики у США. Після того як адміністрація Трампа скоротила податкові пільги, запроваджені в межах Inflation Reduction Act за президентства Байдена, а також взяла курс на послаблення норм щодо викидів і стандартів чистого повітря, державна підтримка електромобілів ослабла. Це прискорило перехід виробників до сегмента ESS.

