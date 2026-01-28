Zotac б'є на сполох через дефіцит пам’яті: існування виробників відеокарт під загрозою

Відеокарта RTX 5090 / Zotac

Офіційний магазин Zotac також повідомляє про скорочення постачання відеокарт. Деякі моделі взагалі будить якийсь час недоступні.





Повідомлення Zotac інформує клієнтів про призупинення нещодавно запущеної програми винагород 2% кешбеку. У ньому офіційний постачальник відеокарт обґрунтовує причини такого кроку ситуацією на ринку. Компанія побоюється, що буде недоцільно підтримувати стабільний ланцюжок постачання відеокарт, окрім RTX 30 з компонентами Samsung.

“Поточна ситуація настільки серйозна, що викликає занепокоєння щодо майбутнього існування виробників та дистриб’юторів відеокарт. Оголошено, що обсягу пам’яті буде недостатньо, а також що постачання відеокарт буде зменшено. Крім того, повідомляється, що окремі моделі будуть недоступні протягом деякого часу”, — йдеться у заяві Zotac Korea TagTag Mall, офіційного інтернет-магазина бренду в Кореї.

Також Zotac повідомляє про “приголомшливе” зростання цін на компоненти NVIDIA RTX 5060 та RTX 5090 — тож про заощадження під час придбання не йдеться. Компанія запевняє, що намагається тримати ціни якомога нижчими.

Як повідомляє Wccftech, RTX 5060 Ti 16 ГБ перестає бути фаворитом геймерів, оскільки її вартість у світі перетнула позначку $700. На українському ринку вартість цих відеокарт днями зростала буквально на очах. Яким би бажаним не був комфорт під час гри, порівняно доступними, ймовірно, залишаться лише карти з 8 ГБ вбудованої пам’яті.