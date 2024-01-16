Новини Пристрої 16.01.2024 о 15:46 comment views icon

Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18

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Юрій Орос

Автор новин

Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18

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Microsoft анонсувала збірку Windows 11 Build 23615 для інсайдерів на каналі Dev Channel. Вона цікава підтримкою стандарту USB 4 v2, який може забезпечувати швидкість передачі даних до 80 Гбіт/с. USB 4 Version 2 повністю сумісний з попередніми версіями.

Корпорація Microsoft пояснила важливість USB 80 Гбіт/с у своєму блозі, присвяченому останній збірці Dev Channel:

Ми раді повідомити про підтримку стандарту USB останнього покоління, USB 80 Гбіт/с, у цій збірці Windows. Підтримка USB 80 Гбіт/с спочатку з’явиться на деяких пристроях на базі мобільних процесорів Intel Core 14-го покоління серії HX, таких як новий Razer Blade 18.

Це перше велике оновлення версії стандарту USB4, яке підвищує продуктивність з 40 Гбіт/с до 80 Гбіт/с. Це дає змогу створити нове покоління високопродуктивних дисплеїв, накопичувачів і пристроїв зв’язку. Він повністю сумісний з периферійними пристроями, створеними для попередніх поколінь USB і Thunderbolt, і працює разом з усіма іншими функціями USB Type-C.

USB 4 Version 2.0 — це стандарт, який має вдвічі більшу пропускну здатність, ніж оригінальний USB 4. Завдяки цьому збільшенню пропускна здатність USB 4 версії 2.0 досягає 80 Гбіт/с.

Використання всієї пропускної здатності USB 4 версії 2.0 буде відносно рідкісним явищем на пристроях протягом деякого часу, повідомляє Windows Central. Thunderbolt 4 обмежений швидкістю 40 Гбіт/с, але Thunderbolt 5 має швидкість передачі даних 80 Гбіт/с. Новіший Thunderbolt 5 також може досягати 120 Гбіт/с у режимі Bandwidth Boost.

Кому потрібна швидкість передачі даних 80 Гбіт/с? Покращена пропускна здатність, швидше за все, буде використовуватися для багатомоніторних систем і зовнішніх графічних процесорів. Підтримка USB 4 версії 2 також дає змогу тунелювати DisplayPort і PCI Express. Швидше за все, пройде деякий час, перш ніж користувачі зможуть повністю використовувати збільшену пропускну здатність.

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Razer Blade 18 стане одним з перших пристроїв, що підтримують швидкість передачі даних через USB 80 Гбіт/с. Razer поки лише поділилася фототизером Blade 18 разом з повним анонсом Blade 14 та Blade 16. Поки відомо, що Blade 18 матиме 18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K 165 Гц і підтримку Thunderbolt 5.

Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18

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