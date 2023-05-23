Windows 11 підтримуватиме запуск застарілих програм Win32 в ізольованій пісочниці

Крім нововведень майбутнього оновлення Windows 11 23H2 на конференції Build 2023 корпорація Microsoft також розповіла про іншу нову функцію в ОС. Незабаром з’явиться можливість запускати програми Win32 в ізольованому режимі.

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Починаючи з завтрашнього дня, ця функція буде запущена у попередньому режимі. Як видно з назви, користувачі зможуть запускати програми Win32 у спеціальному оточенні, ізольованому від решти операційної системи, що має підвищити безпеку.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати можливості ізоляції Windows 11 для запуску програм Win32 в середовищі, де вони не мають доступу до критично важливих компонентів і підсистем Windows. Це гарантує, що якщо хтось запустить скомпрометовану програму Win32 ізольовано, зловмиснику буде дуже складно прорватися через пісочницю і проникнути в іншу частину системи. Функція ізоляції програм буде доступною як для корпоративних клієнтів, так і для звичайних користувачів.

Microsoft також нагадала корпоративним клієнтам про попередню версію Windows 365 Boot. Вона пропонує можливість входу в систему з використанням облікових даних Cloud PC, коли ПК завантажується безпосередньо у Windows 365. Також Windows 11 отримує нові можливості конфіденційності, які дозволять користувачам керувати функціями визначення присутності, такими як пробудження під час наближення та блокування, коли користувач залишає місце. На панелі задач можна буде бачити значок щита при підключенні до надійної VPN. Live captions отримує підтримку 10 додаткових мов.

Всі ці функції будуть доступні завтра в рамках оновлення Moment 3 для Windows 11.

Джерело: xda-developers