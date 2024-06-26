Windows 11 тепер починає примусове резервне копіювання OneDrive без запиту дозволу у користувача

Microsoft продовжує розширювати функції та можливості сервісу OneDrive, але не всі нововведення припадають до душі користувачам. Остання новація може багатьох засмутити, оскільки у Windows 11 тепер стандартно активовано автоматичне резервування даних без запиту користувача.

Отже, тепер при налаштуванні нового комп’ютера з Windows 11, коли користувач має інтернет-з’єднання та входить у свій обліковий запис Microsoft, OneDrive відразу автоматично запускає синхронізацію даних. Як наслідок, на новий комп’ютер завантажують файли до папок «Робочий стіл», «Документи», «Зображення», «Музика» та «Відео». Таким чином, відразу після чистого встановлення ОС користувач може отримати заповнений «під зав’язку» Робочий стіл та інші папки, навіть якщо це йому не потрібно.

Раніше користувачам потрібно було явно активувати автоматичне резервне копіювання папок. Microsoft періодично нагадувала про таку можливість за допомогою сповіщень, якщо функція була деактивована. Однак тепер резервне копіювання OneDrive активовано у стандартних налаштуваннях, а у користувача навіть не запитують, чи потрібна йому така можливість на новому ПК. Фактично, синхронізація папок OneDrive на новій системі відбувається примусово – без запиту та інформування користувача.

Тепер користувачам необхідно вимикати автоматичну синхронізацію в налаштуваннях OneDrive, якщо їм не потрібна ця можливість. Це можна зробити, натиснувши правою кнопкою миші на значку OneDrive у нижньому правому куті області сповіщень панелі завдань.

Джерело: pcworld