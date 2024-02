X/Twitter додав відеотрансляції в Spaces — на заміну Periscope

Аудіокімнати в X відтепер отримають функцію «живого» відео — на цей час вона буде доступна лише для організаторів зустрічей.

Можна обирати фронтальну чи задню камеру, а також горизонтальний чи вертикальний режими для трансляції відео. Деякі користувачі, як пише The Verge, зазначають про «значні затримки» під час тестування нової функції.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏

Here’s how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU

— DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024