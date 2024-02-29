X/Twitter додав відеотрансляції в Spaces — на заміну Periscope

Аудіокімнати в X відтепер отримають функцію «живого» відео — на цей час вона буде доступна лише для організаторів зустрічей.

Можна обирати фронтальну чи задню камеру, а також горизонтальний чи вертикальний режими для трансляції відео. Деякі користувачі, як пише The Verge, зазначають про «значні затримки» під час тестування нової функції.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏 Here’s how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU — DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024

Схоже X хоче запустити щось на кшталт Periscope — хоча технічно у соцмережі вже була можливість трансляції відео у своїх профілях (Ілон Маск, до прикладу, сам демонстрував її під час стріму гри в Diablo IV та тестування автопілота Tesla).

В Periscope (до його передчасної смерті) була опція, за допомогою якої ведучі могли запрошувати інших гостей для участі в прямих трансляціях. Наразі типовий Spaces із відеосеансом показує відеоканал ведучого, оточений меншими значками будь-яких інших доповідачів, співведучих або слухачів у кімнаті — у стандартних прямих трансляціях X аудиторія може лише коментувати або надсилати вподобання.

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