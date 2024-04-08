Xiaomi 14 Ultra з чотирма 50-Мп камерами продається в Україні за ціною 60 тис грн – перший тиждень діє знижка 5 тис. грн

В українському продажі з’явився флагманський смартфон Xiaomi 14 Ultra. Ця модель отримала величенький фотомодуль з чотирма камерами Leica та оптикою Leica Summilux.

Смартфон Xiaomi 14 Ultra оснащений AMOLED дисплеєм діагоналлю 6,73 дюйма з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів та щільністю 522 ppi. Екран заокруглений з усіх боків та захищений склом Xiaomi Shield Glass. Він підтримує частоту оновлення зображення до 120 Гц та забезпечує пікову яскравість до 3000 ніт. Пристрій має топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої флешпам’яті.

На задній панелі смартфона розташувався великий круглий блок камер. Всі вони мають 50-мегапіксельні сенсори. Головний модуль має 1-дюймову матрицю Sony LYT-900 та безступінчату змінну діафрагму з діапазоном від f/1.63 до f/4.0. Користувачам також доступні телефото модуль з 3,2-кратним оптичним зумом, перископічний телефото модуль з 5-кратним оптичним зумом та ультраширококутний модуль з кутом огляду 122 градуси. Камера здатна записувати відео 8К UHD (7680×4320 пікселів). Фронтальна камера отримала 32-мегапіксельний сенсор.

Ємність батареї Xiaomi 14 Ultra становить 5000 мА•год. Заявлено підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт та швидкої бездротової зарядки потужністю на 80 Вт. В пристрої також пропонуються інфрачервоний випромінювач та захист від пилу та вологи за стандартом IP68. Апарат має розміри 161,4×75,3×9,2 мм та вагу 219,8 г. Новинка працює під керуванням операційної системи Xiaomi HyperOS на базі Android 14.

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Рекомендована ціна Xiaomi 14 Ultra становить 59 999 грн. До 15 квітня новинку можна замовити за спеціальною ціною 54 999 гривень.