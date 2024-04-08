Xiaomi 14 Ultra з чотирма 50-Мп камерами продається в Україні за ціною 60 тис грн – перший тиждень діє знижка 5 тис. грн

В українському продажі з’явився флагманський смартфон Xiaomi 14 Ultra. Ця модель отримала величенький фотомодуль з чотирма камерами Leica та оптикою Leica Summilux.
Смартфон Xiaomi 14 Ultra оснащений AMOLED дисплеєм діагоналлю 6,73 дюйма з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів та щільністю 522 ppi. Екран заокруглений з усіх боків та захищений склом Xiaomi Shield Glass. Він підтримує частоту оновлення зображення до 120 Гц та забезпечує пікову яскравість до 3000 ніт. Пристрій має топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої флешпам’яті.
На задній панелі смартфона розташувався великий круглий блок камер. Всі вони мають 50-мегапіксельні сенсори. Головний модуль має 1-дюймову матрицю Sony LYT-900 та безступінчату змінну діафрагму з діапазоном від f/1.63 до f/4.0. Користувачам також доступні телефото модуль з 3,2-кратним оптичним зумом, перископічний телефото модуль з 5-кратним оптичним зумом та ультраширококутний модуль з кутом огляду 122 градуси. Камера здатна записувати відео 8К UHD (7680×4320 пікселів). Фронтальна камера отримала 32-мегапіксельний сенсор.
Ємність батареї Xiaomi 14 Ultra становить 5000 мА•год. Заявлено підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт та швидкої бездротової зарядки потужністю на 80 Вт. В пристрої також пропонуються інфрачервоний випромінювач та захист від пилу та вологи за стандартом IP68. Апарат має розміри 161,4×75,3×9,2 мм та вагу 219,8 г. Новинка працює під керуванням операційної системи Xiaomi HyperOS на базі Android 14.
Рекомендована ціна Xiaomi 14 Ultra становить 59 999 грн. До 15 квітня новинку можна замовити за спеціальною ціною 54 999 гривень.
Xiaomi 14 вже доступний в Україні за 45 тис. грн, а Xiaomi 14 Ultra в Європі коштує від €1500