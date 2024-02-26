Xiaomi 14 вже доступний в Україні за 45 тис. грн, а Xiaomi 14 Ultra в Європі кошту від €1500

У рамках виставки MWC 2024 компанія Xiaomi представила глобальні версії своїх флагманських смартфонів Xiaomi 14 та 14 Ultra. Китайський анонс цих пристроїв відбувся трохи раніше.

Компактніша версія Xiaomi 14 отримала 6,36-дюймовий LTPO дисплей з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 2670×1200 пікселів. Водночас версія Xiaomi 14 Ultra має 6,73-дюймову панель з роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 120 Гц. В обох випадках використовується процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Обсяг оперативної пам’яті починається з 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища – з 256 ГБ. Місткість батареї в стандартній моделі становить 4610 мАгод, а у версії Ultra ─ 5300 мАгод.

Нові флагмани Xiaomi орієнтовані на фотозйомку, отже, найцікавіше в них – це модулі камери. Основна камера моделі Xiaomi 14 Ultra заснована на дюймовому сенсорі Sony LYT-900 і включає систему змінної діафрагми, представлену на Xiaomi 14 Pro. Вона дозволяє змінювати значення діафрагми в діапазоні між f/1,63 і f/4,0 з 1024 кроками діафрагми. Як стверджують журналісти ресурсу The Verge, які побували на демонстрації роботи цієї системи, вона справді закриває діафрагму. Проте навіть у найбільш відкритому стані камера забезпечує глибину різкості, спів ставну із повно кадровими камерами при значенні діафрагми f/4.0.

Камера 14 Ultra містить відразу два телефото модуля зі збільшенням 3.2x та 5x. В обох випадках доступна система стабілізації зображення. Камера підтримує запис відео в профілі Log та 10-бітний HDR в Log. Для смартфона можна використовувати додаткову накладу ручку, яка робить пристрій схожим на компактну камеру. Додатково цей аксесуар можна використовувати як зовнішній акумулятор.

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Основна камера Xiaomi 14 виконана на базі трьох 50-мегапіксельних сенсорів, які використовуються в головному, надширококутному та телефото (3.2x) модулях.

Нові смартфони Xiaomi 14 та 14 Ultra вже доступні для замовлення на глобальних ринках (за виключенням США) за ціною від €999 та €1499, відповідно. В Україні відсьогодні вже доступна модель Xiaomi 14 в конфігурації 12/512 ГБ пам’яті за ціною 44999 грн (протягом першого тижня діятиме пільгова ціна 39999 грн). Версія Xiaomi 14 Ultra надійде в продаж в Україні наприкінці березня.

Джерело: The Verge

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