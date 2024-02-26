Xiaomi 14 вже доступний в Україні за 45 тис. грн, а Xiaomi 14 Ultra в Європі кошту від €1500

У рамках виставки MWC 2024 компанія Xiaomi представила глобальні версії своїх флагманських смартфонів Xiaomi 14 та 14 Ultra. Китайський анонс цих пристроїв відбувся трохи раніше.
Компактніша версія Xiaomi 14 отримала 6,36-дюймовий LTPO дисплей з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 2670×1200 пікселів. Водночас версія Xiaomi 14 Ultra має 6,73-дюймову панель з роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 120 Гц. В обох випадках використовується процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Обсяг оперативної пам’яті починається з 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища – з 256 ГБ. Місткість батареї в стандартній моделі становить 4610 мАгод, а у версії Ultra ─ 5300 мАгод.
Нові флагмани Xiaomi орієнтовані на фотозйомку, отже, найцікавіше в них – це модулі камери. Основна камера моделі Xiaomi 14 Ultra заснована на дюймовому сенсорі Sony LYT-900 і включає систему змінної діафрагми, представлену на Xiaomi 14 Pro. Вона дозволяє змінювати значення діафрагми в діапазоні між f/1,63 і f/4,0 з 1024 кроками діафрагми. Як стверджують журналісти ресурсу The Verge, які побували на демонстрації роботи цієї системи, вона справді закриває діафрагму. Проте навіть у найбільш відкритому стані камера забезпечує глибину різкості, спів ставну із повно кадровими камерами при значенні діафрагми f/4.0.
Камера 14 Ultra містить відразу два телефото модуля зі збільшенням 3.2x та 5x. В обох випадках доступна система стабілізації зображення. Камера підтримує запис відео в профілі Log та 10-бітний HDR в Log. Для смартфона можна використовувати додаткову накладу ручку, яка робить пристрій схожим на компактну камеру. Додатково цей аксесуар можна використовувати як зовнішній акумулятор.
Основна камера Xiaomi 14 виконана на базі трьох 50-мегапіксельних сенсорів, які використовуються в головному, надширококутному та телефото (3.2x) модулях.
Нові смартфони Xiaomi 14 та 14 Ultra вже доступні для замовлення на глобальних ринках (за виключенням США) за ціною від €999 та €1499, відповідно. В Україні відсьогодні вже доступна модель Xiaomi 14 в конфігурації 12/512 ГБ пам’яті за ціною 44999 грн (протягом першого тижня діятиме пільгова ціна 39999 грн). Версія Xiaomi 14 Ultra надійде в продаж в Україні наприкінці березня.
Джерело: The Verge
Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!