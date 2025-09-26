Новини Пристрої 26.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохла

Андрій Русанов

Xiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохла

Під час презентації Xiaomi 17 Pro та Pro Max компанія розкрила ще один сценарій застосування другого екрану. Ігри йдуть в комплекті з чохлом.

Аксесуар підключається через Bluetooth та дозволяє скористатися Magic Back Screen для ігор у ретро-стилі. Чохол коштує близько $40, має чотири кнопки на передній панелі, круглий D-pad та кнопки вибору і запуску. Він оснащений власним акумулятором на 200 мАг, заряду якого має вистачити на 40 днів роботи. Заряджання можливе без зняття чохла з телефону.

У комплект входять ліцензійні ігри, як Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner та славетна “Змійка”. Грати у ці версії ігор можна навіть без підключення до інтернету. Використання цього незвичайного контролера не потребує складного налаштування. Хейтери Xiaomi, не повірять, але ігри не містять реклами.

Android Authority зазначає що деякими класичними іграми, можливо, буде складно керувати через відсутність повного набору кнопок Game Boy. Також процесу можуть заважати камери, котрі займають значну частину екрана. Xiaomi опублікувала відео, яке дає користувачам уявлення про функцію.

Нагадаємо, Xiaomi 17 Pro оснащений 2,66-дюймовим екраном Magic Back Screen позаду, котрий можна використовувати для багатьох завдань: приймання викликів, селфі, виводу інформації тощо. Він підтримує керування фото та відеозаписом через спеціально пристосований інтерфейс безпосередньо на задньому екрані. За даними GizmoChina, вже відомо, що Xiaomi 17 Ultra та найменший варіант флагмана вийдуть у світі, щодо Pro інформація поки відсутня.

