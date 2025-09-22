Xiaomi 17 Ultra підтверджений, також відома місткість акумуляторів всієї лінійки

Xiaomi 17 Ultra Pro Max

Основна лінійка флагманів Xiaomi 17 очікується 25 вересня, але її топ традиційно виходить пізніше Xiaomi 17 Ultra вийде лише у наступному році та вже пройшов сертифікацію.

Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17S Pro, котрі відповідають моделям попереднього покоління 15 Ultra та 15S Pro, очікуються у 2026 році. У базі даних китайської платформи радіосертифікації з’явився новий пристрій Xiaomi з номером моделі 2512BPNDAC, котрий за маркуванням ймовірно є Xiaomi 17 Ultra для Китаю. З цікавого, телефон підтримуватиме надширокосмугове з’єднання UWB. Глобальний та індійський варіанти цього пристрою з номерами 2512BPNDAG та 2512BPNDAI, були помічені в базі даних GSMA IMEI раніше.

Очікується, що Xiaomi 17 Ultra матиме 50 МП дюймову основну камеру, 50 МП надширококутний об’єктив Sony LYT-600 та 200 МП перископічний телеоб’єктив з оптичним зумом 3x-5x. Як Xiaomi 17 та 17 Pro, Ultra може отримати процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Але до цього часу “поспіє” власний чип компанії наступного покоління, Xring O2, котрий теж може стати кандидатом.

Що ж до акумуляторів, згідно з інформацією Panda Is Very Bald на Weibo, котрий посилається на відео Neural Tin Tin на Bilibili, лінійка Xiaomi 17 отримає серйозне покращення місткості. Стандартний Xiaomi 17 нібито отримає 7000 мАг, що досить багато порівняно з 5400 мАг у китайського Xiaomi 15. Xiaomi 17 Pro може постачатися з акумулятором на 6300 мАг — менше, ніж у базової моделі, але все ж більше, ніж 6100 мАг у 15 Pro.

Xiaomi 17 Pro Max матиме величезний акумулятор місткістю 7500 мАг. Всі три моделі, за попередніми повідомленнями, підтримують швидке заряджання потужністю 100 Вт, порівняно з 90 Вт у попередньому поколінні. Xiaomi 17 Ultra матиме 6800 мАг, порівняно з 6000 мАг у 15 Ultra.

В цілому варто очікувати збільшення часу автономної роботи в лінійці Xiaomi 17. Додатковий буст енергоефективності також надійде від нового процесора Snapdragon. Xiaomi 17 Ultra поки невідомий, але навряд смартфон позбавиться такої привабливої риси, як другий екран.

Джерело: GizmoChina, 2