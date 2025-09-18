Xiaomi 17 Pro: промовідео демонструє роботу другого дисплея

До чисельних витоків Xiaomi 17 Pro доєднався рекламний ролик, присвячений задньому екрану. Він може щонайменше кілька різних завдань.

Відео поки не вийшло офіційно, його опублікував відомий інформатор Ice Universe. Протягом 16 секунд на маленькому екрані навколо камер можна побачити різні віджети годинників, щось схоже на стилізовані картки абонентів зі списку контактів, малюнки, текстові та анімовані зображення.

З одного боку здається, що варіантів багато, а з іншого — що використання меншого дисплея Xiaomi 17 Pro все ж обмежене кількома конкретними сценаріями. Але це лише здогадки, оскільки коментар в X каже лише про “багато можливостей погратися”. Показ карток контактів, котрі телефонують, та їхнє створення за допомогою графічних інструментів був би дійсно корисним. Також невідомо, чи зможуть сторонні розробники створювати застосунки для використання цього екрана.

Ймовірно, дисплей можна буде використовувати для створення селфі — у такому разі зникає необхідність в окремій фронтальній камері. Інтрига щодо неї зберігається, оскільки поки немає зображень передньої частини смартфона. Втім, відомо про Xiaomi Super Island — навряд топові флагмани пропустять таку “фішку”, а отже камера попереду має шанси.

За чутками, лінійка Xiaomi 17 отримає значне збільшення акумулятора: 7000 мАг у Pro та до 7500 мАг у Pro Max. Відомо, що Xiaomi 17 Pro матиме три камери Leica 50 МП (основна F1.67, надширококутний об’єктив 17 мм, телеоб’єктив F3.0 115 мм). Офіційно оголошений вихід смартфонів цього місяця.