Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H

Intel / Depositphotos

Intel готує серію доволі цікавих процесорів Panther Lake. Свіжий витік результатів тестів одразу кількох моделей проливає світло на їхній реальний потенціал. У PassMark засвітилися одразу чотири представники лінійки Core Ultra Series 3: Core Ultra 7 366H, Ultra X7 358H, Ultra 7 365 і Ultra 5 332. Разом із ними окремий витік вказує на першу портативну консоль на базі Panther Lake — ONEXPLAYER X1 із процесором Core Ultra 5 338H.

Що відомо про процесори Panther Lake

У Core Ultra 7 366H інженери Intel реалізували 16 обчислювальних ядер, 18 МБ кешу L3 і 12 МБ L2. Модель Ultra X7 358H повторює цю конфігурацію, але, судячи з усього, має менші тактові частоти. В цьому випадку базова частота становить 1,9 ГГц, підвищена частота — 4,8 ГГц. Вона отримала інтегровану графіку Xe3 із 12 виконавчими блоками. Ultra 7 365 отримала 8 ядер та має по 12 МБ кешів L3 та L2. Ultra 5 332 — це найслабший варіант із 6 ядрами, 12 МБ кешу L3 і 6 МБ L2.

Ці ранні тести показують доволі сильну продуктивність в одному потоці, що й очікували від Panther Lake — лінійки, яка має стати відповіддю Intel на нове покоління мобільних чипів AMD.

Intel Core Ultra X7 366H демонструє подібну продуктивність до Core Ultra 9 285H, який має вищу тактову частоту до 5,40 ГГц, тоді як 366H має працювати на близько 5,0 ГГц. Core Ultra X7 358H з тактовою частотою 4,8 ГГц швидший за Core Ultra 7 255H, який має перевагу у тактовій частоті 300 МГц і оснащений додатковими P-ядрами.

Бюджетний Core Ultra 7 365 варто порівнювати з подібними 8-ядерними моделями Ryzen і Lunar Lake. Цей чип виявляється швидшим за Ryzen AI Z2 Extreme і Ultra 5 226V. Найпростіший 6-ядерний Core Ultra 5 332 повільніший за всі інші.

Портативна консоль ONEXPLAYER X1

Окремий витік підтверджує, що ONEXPLAYER тестує нову версію портативної ігрової консолі X1, де вперше з’явився процесор Panther Lake. Пристрій працює на базі процесора Core Ultra 5 338H, який у тестовому зразку визначився як 12-ядерний чип із базовою частотою 1,90 ГГц і максимумом близько 3,68 ГГц.

Процесор включає два кластери — 4 ядра в одному й 8 у другому. Інші витоки уточнюють конфігурацію як 4P+4E+4 малопотужні ядра — разом ті самі 12. У ноутбуках цей чип може розганятися до близько 4,7 ГГц.

Кеш-підсистема виглядає серйозно для портативного ґеймінгу: по 64 КБ інструкцій і 32 КБ даних на ядро, 4 МБ L2 та 18 МБ L3. Очікується підтримка інструкцій AVX2, AVX-VNNI, VAES та SHA.

Графіка Arc B370

Процесор Intel Core Ultra 5 338H не менш цікавий своєю новою графікою Arc B370 на архітектурі Xe3 (яка демонструє продуктивність на рівні мобільної RTX 3050 Ti) із 10 ядрами та бустом до 2,4 ГГц. Ранні витоки показують, що B370 у Vulkan-тестах майже наздоганяє AMD Radeon 880M і впевнено випереджає попередню інтегровану графіку Xe2 із Lunar Lake. Тобто ONEXPLAYER X1 із Panther Lake може стати однією із найпотужніших портативних ігрових консолей на Intel.

Оригінальна версія ONEXPLAYER X1 виходила з процесором Ryzen 7 8840U та GPU Radeon 780M. Пізніші версії X1 Pro додали Ryzen AI 9 HX 370 та Radeon 890M, а також Intel Core Ultra H. Найсвіжіша X1 Air працює на Core Ultra V. Усі моделі мають один і той самий форм-фактор: 10,95-дюймовий LTPS-екран з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів та частотою 120 Гц. Знімні контролери дозволяють використовувати пристрій як планшет, ноутбук або портативну консоль. Новий витік свідчить, що саме цей 3-в-1 корпус тестують і з Panther Lake + Arc B370.

Джерело: wccftech, videocardz