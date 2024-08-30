Xiaomi готується до випуску першого чипсета за 5 років: конкурент Snapdragon 8 Gen 1 з’явиться у 2025 році

Xiaomi готується до випуску свого першого мобільного процесора за понад 5 років. Витоки свідчать, що цей новий чипсет, розроблений за допомогою TSMC, базуватиметься на передовій 4-нм технології.

Згідно з останніми повідомленнями з Китаю, новий чипсет Xiaomi буде використовуватися для флагманських мобільних пристроїв компанії. Він заснований на 4-нм технології N4P від ​​TSMC. Передовий техпроцес дозволяє розмістити в чипсеті більше транзисторів, що забезпечує вищу продуктивність та кращу ефективність. Новий процесор Xiaomi позиціюється як сильний конкурент Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Цей чипсет був популярним у флагманських смартфонах з моменту його випуску у 2021 році.

Детальні характеристики процесора все ще залишаються в таємниці. Однак витоки вказують, що Xiaomi об’єдналася з Unisoc для розробки деяких компонентів чипсета. Unisoc відповідає за модем 5G. Крім того, схоже, що Xiaomi та Unisoc разом працюють над 4G-чипсетом, призначеним для смартфонів початкового рівня.

Xiaomi не вперше розробляє власний чипсет. Ще у 2017 році компанія випустила Surge S1, процесор середнього класу, який працює на смартфоні Xiaomi Mi 5c. Однак після першого випуску Xiaomi не продовжувала розробку мікросхем. Замість цього компанія вирішила співпрацювати з відомими виробниками чипсетів, такими як Qualcomm і MediaTek. Ймовірно, це рішення було спричинене проблемами та високими витратами на розробку конкурентоспроможних процесорів власними силами.

Тепер Xiaomi повертається на ринок чипсетів. Цей крок свідчить про те, що компанія отримала цінний досвід і впевненість у своїй здатності створювати високопродуктивні чипи. Ця зміна відповідає тенденції, коли великі виробники смартфонів, такі як Apple, Samsung і Huawei, розробляють власні процесори, щоб виділитися серед конкурентів і підвищити продуктивність своїх пристроїв.

Розробка власного чипсета дає кілька стратегічних переваг для Xiaomi. По-перше, це зменшує залежність компанії від зовнішніх постачальників, таких як Qualcomm і MediaTek. Це дає Xiaomi більше контролю над своїм ланцюжком поставок і дозволяє адаптувати свої процесори, щоб вони краще відповідали власним пристроям. У результаті Xiaomi може досягти кращої інтеграції апаратного та програмного забезпечення, що призведе до покращення взаємодії з користувачем. По-друге, виробництво власних процесорів може допомогти Xiaomi знизити витрати в довгостроковій перспективі. Це дозволить пропонувати конкурентоспроможні ціни на свої пристрої.

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Очікується, що новий мобільний процесор Xiaomi буде представлений у першій половині 2025 року. Поки невідомо, які моделі Xiaomi будуть оснащені новим власним чипсетом.

Джерело: gizchina

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