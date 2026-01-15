Новини Пристрої 15.01.2026 comment views icon

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
Xiaomi представила Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi продовжує розширювати і без того чималу екосистему пристроїв. Цього разу компанія представила в Україні новинку під назвою Mijia Smart Audio Glasses. Це розумні аудіоокуляри, які поєднують класичний зовнішній вигляд та сучасні аудіотехнології. Це рішення для тих, хто хоче слухати музику й залишатися на зв’язку без навушників у вухах.

Характеристики Mijia Smart Audio Glasses

В основі окулярів лежить open-ear технологія. Окуляри передають звук без повного перекриття слухового каналу. Людина добре чує музику чи співрозмовника й водночас не втрачає зв’язок із навколишнім світом. Такий підхід підходить для міста, подорожей, роботи, прогулянок і щоденних справ.

Mijia Smart Audio Glasses оснащені вбудованими динаміками та чотирма мікрофонами. Система приглушує шум вітру до 4,5 м/с, тому розмови залишаються чіткими навіть надворі. Для приватних ситуацій передбачили окремий режим, який зменшує витік звуку. Співрозмовник вас чує, а люди поруч — ні.

Xiaomi пропонує три версії дизайну:

  • Titanium — мінімалістичний вигляд і надлегка конструкція
  • Browline — сучасна класика для щоденного використання
  • Aviator — впізнаваний силует із сонцезахисними лінзами

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн

У всі моделі можна встановити рецептурні лінзи. Версії Titanium та Browline мають захист від синього світла. Aviator отримала лінзи з UV400, які блокують до 99,99% ультрафіолету. Найлегшою стала модель Titanium, вона важить 27,6 г.

Акумулятори для живлення електронних компонентів розмістили прямо в дужках — два по 114 мАг. Це зробило корпус тоншим і зменшило тиск на вуха. Підтримується швидке заряджання — 10 хвилин дають до 4 годин роботи. Повне заряджання займає близько 1 години. Одного заряду вистачає до 13 годин прослуховування музики. Шарніри витримують до 15 000 згинань. Новинка має захист від пилу та води (бризок) за стандартом IP54.

Застосунок Xiaomi Glasses відкриває додаткові можливості. Користувач може налаштовувати жести на дужках, швидко викликати голосового асистента, знаходити загублені окуляри, записувати звук і розмови. Для прозорості під час запису працює LED-індикатор. Також доступне одночасне підключення до двох пристроїв, наприклад смартфона й ноутбука. Для з’єднання використовується Bluetooth 5.4.

Спецпроєкти
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами

В Україні розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses доступні за ціною від 9999 грн.

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Національний кешбек" не скасовують, це технічний перерозподіл, — Мінекономіки
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
Вийшли Xiaomi Buds 6 за $99: ANC та до 35 годин автономності
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
"Є-Інкасо": в Україні діє автоматичне стягнення податкового боргу, вже отримано 100 млн грн
Xiaomi 17 Ultra: перші фото без чохла, модуль та програма камери, реліз вже цього тижня
Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп
ОНОВЛЕНО: Немає грошей: уряд України закриває "Національний кешбек", Мінекономіки спростовує
Grammarly, NVIDIA і mono: українські айтівці обрали топ-25 компаній, в яких хотіли б працювати
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Ринок нових авто в Україні: тріумф BYD та 14-місячний рекорд у листопаді
Тільки "Резерв+": Кабмін скасовує паперові документи про військовий облік
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Представлений Xiaomi Watch 5: подвійний процесор, eSIM, аналіз ЕКГ та керування жестами без дотику
Топ-2025 марок авто в Україні: BYD зросла на 400% та обійшла Toyota
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Xiaomi готує ігровий смартфон з активним охолодженням
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати