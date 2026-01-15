Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн

Xiaomi представила Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi продовжує розширювати і без того чималу екосистему пристроїв. Цього разу компанія представила в Україні новинку під назвою Mijia Smart Audio Glasses. Це розумні аудіоокуляри, які поєднують класичний зовнішній вигляд та сучасні аудіотехнології. Це рішення для тих, хто хоче слухати музику й залишатися на зв’язку без навушників у вухах.

Характеристики Mijia Smart Audio Glasses

В основі окулярів лежить open-ear технологія. Окуляри передають звук без повного перекриття слухового каналу. Людина добре чує музику чи співрозмовника й водночас не втрачає зв’язок із навколишнім світом. Такий підхід підходить для міста, подорожей, роботи, прогулянок і щоденних справ.

Mijia Smart Audio Glasses оснащені вбудованими динаміками та чотирма мікрофонами. Система приглушує шум вітру до 4,5 м/с, тому розмови залишаються чіткими навіть надворі. Для приватних ситуацій передбачили окремий режим, який зменшує витік звуку. Співрозмовник вас чує, а люди поруч — ні.

Xiaomi пропонує три версії дизайну:

Titanium — мінімалістичний вигляд і надлегка конструкція

Browline — сучасна класика для щоденного використання

Aviator — впізнаваний силует із сонцезахисними лінзами

У всі моделі можна встановити рецептурні лінзи. Версії Titanium та Browline мають захист від синього світла. Aviator отримала лінзи з UV400, які блокують до 99,99% ультрафіолету. Найлегшою стала модель Titanium, вона важить 27,6 г.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Акумулятори для живлення електронних компонентів розмістили прямо в дужках — два по 114 мАг. Це зробило корпус тоншим і зменшило тиск на вуха. Підтримується швидке заряджання — 10 хвилин дають до 4 годин роботи. Повне заряджання займає близько 1 години. Одного заряду вистачає до 13 годин прослуховування музики. Шарніри витримують до 15 000 згинань. Новинка має захист від пилу та води (бризок) за стандартом IP54.

Застосунок Xiaomi Glasses відкриває додаткові можливості. Користувач може налаштовувати жести на дужках, швидко викликати голосового асистента, знаходити загублені окуляри, записувати звук і розмови. Для прозорості під час запису працює LED-індикатор. Також доступне одночасне підключення до двох пристроїв, наприклад смартфона й ноутбука. Для з’єднання використовується Bluetooth 5.4.

В Україні розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses доступні за ціною від 9999 грн.