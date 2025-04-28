Xiaomi представила Redmi TV X 2025 — бюджетні телевізори для геймерів з частотою до 288 Гц та ціною від $308

Xiaomi випустила нову енергоощадну лінійку телевізорів, орієнтованих на геймерів — Redmi TV X 2025. Ця серія пропонує моделі з діагоналями 55, 65, 75 і 85 дюймів, які підтримують важливі для гравців функції, як от висока частота оновлення.

Всі телевізори Xiaomi Redmi TV X 2025 підтримують роздільну здатність 4K Ultra HD (3840×2160 пікселів). Базова частота оновлення зображення становить 144 Гц, а в ігровому режимі частота може підійматися до 288 Гц. Це повинно забезпечити чіткість зображення в динамічних сценах. Новинки охоплюють 94% колірного простору DCI-P3 та мають точність передавання кольору на рівні ΔE≈2.

Телевізори Redmi TV X 2025 працюють під управлінням фірмової операційної системи Xiaomi HyperOS 2. Апаратна платформа включає процесор з чотирма ядрами Cortex-A73 та GPU Mali-G52 MC1. Чип доповнений оперативною пам’яттю обсягом 4 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 64 ГБ.

Телевізори підтримують технології Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X та FreeSync Premium. Для підключення джерел контенту призначені два роз’єми HDMI 2.1 із підтримкою VRR (змінної частоти оновлення) та ALLM (автоматичний режим із низькою затримкою), а також додатковий порт HDMI 2.0 для більшої сумісності з різними пристроями. Також є USB 3.0, USB 2.0, оптичний аудіовихід, LAN, AV вхід та антенне гніздо. Пристрої мають по два динаміки, їх потужність становить 12,5 або 15 Вт, залежно від моделі.

Redmi TV X 2025 отримали вбудовані модулі бездротового зв’язку WiFi 6 та Bluetooth 5.2. У комплекті йде пульт дистанційного керування з NFC, що полегшує трансляцію екрана смартфона або керування через голосового асистента Xiaomi Super XiaoAi.

Телевізори виготовлені в металевих корпусах та мають тонкі рамки. Вони підтримують настінне кріплення за стандартом VESA. Особливий акцент зроблено на енергоефективності: у звичайному режимі телевізори споживають близько 130 Вт, а в режимі очікування — менше ніж 0,5 Вт.

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Нові телевізори Xiaomi Redmi TV X 2025 вже доступні для попереднього замовлення в Китаї. Модель із діагоналлю екрана 55 дюймів коштує 2199 юанів (приблизно $308), 65-дюймова — 2799 юанів (близько $392), 75-дюймова — 3599 юанів (близько $504), а флагманська 85-дюймова версія — 4999 юанів (близько $700).

Днями Xiaomi представила один із найдорожчих моніторів у своїй історії — Redmi Monitor G Pro 27U. Для шанувальників мобільних пристроїв — смартфон Redmi Turbo 4 Pro.

Джерело: msn