Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів — в Україні займає перше

Згідно зі звітом дослідницької компанії Counterpoint, Xiaomi випередила Apple та стала світовим брендом номер два за обсягом продажів у серпні 2024 року.

Попри те, що продажі Xiaomi зберігають відносно постійний рівень продажів у порівнянні з попереднім місяцем, сезонний спад Apple напередодні виходу iPhone 16 дозволив китайському бренду досягти другої позиції. Звіті наголошує, що Xiaomi вперше після серпня 2021 року зміцнив свою позицію в глобальних обсягах продажу смартфонів.

Загальне зростання Xiaomi в серпні 2024 року було зумовлене високими показниками в Латинській Америці, де рекламні акції допомогли врівноважити повільніші продажі на інших ключових ринках.

Бюджетні смартфони Xiaomi вартістю менше ніж $200 стали значним фактором загального зростання компанії.

Популярність серій Redmi 13 та Redmi Note 13 з підтримкою 5G також допомогла бренду захопити ринок Індії, Південно-Східної Азії, країн Близького Сходу та Латинської Америки.

У звіті зазначено, що таке зростання китайського бренду смартфонів як другого за величиною можна частково пояснити сезонним падінням продажів iPhone у серпні, яке відбувається щороку перед випуском нових моделей у вересні. Однак, враховуючи, що серія iPhone 16 вже анонсована в усьому світі, очікується, що американський технічний гігант повернеться на свої позиції найближчими тижнями або місяцями.

Xiaomi стала одним із брендів, що найбільш швидко зростали у першій половині 2024 року. Зафіксовано 22% зростання обсягів продажів у порівнянні з минулим періодом наступного року. Дослідники зазначають, що зростання, ймовірно, сповільниться у другій половині, оскільки ефекти впливу зменшаться. Разом з тим очікується, що бренд фіксує значне двозначне зростання у 2024 році.

За даними Statcounter, в Україні Xiaomi протягом літа займає перше місце за продажами — 29,61% станом на серпень. Слідом йде Apple з 27,32%, на третьому місці Samsung з 20,55%, інші бренди перебувають у межах статистичної помилки. На місцевий ринок також впливають бюджетні смартфони, з очевидною ще більшою зацікавленістю у них та сезонні коливання Apple. Проте Xiaomi тримала лідерство протягом усього літа. Ймовірно, ажіотаж навколо iPhone 16 дозволить Apple вийти в лідери найближчим часом.