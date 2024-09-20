Xiaomi показала Redmi Note 14 Pro та Pro+ — реліз смартфонів за кілька днів

Xiaomi оголосила час презентації смартфонів Redmi Note 14 та показала офіційні зображення моделей Note 14 Pro і Pro+. Їхній вигляд помітно відрізняється від попередників.
Redmi Note 14 Pro+ представлений у кольорі Mirror Porcelain White. Серія змінила вигляд блока камер — тепер він суцільний, масивний і наближається формою до квадрата. Блок з трьома камерами та сполохом розташований у центрі верхньої частини апарата. Зовнішнє металеве кільце текстуроване.
Смартфон має вигнутий з боків дисплей і таку ж задню стінку. Бічні грані закруглені, а верхня приплюснута та містить отвори мікрофонів та динаміка. також видно праву сторону з кнопками живлення та гучності.
Redmi Note 14 Pro показали у кольорах Phantom Blue та Twilight Purple. Тут схожий за формою та розташуванням блок камер, але на невеликому острівці та без спільної скляної кришки.
Підтверджено випуск обох моделей Note 14 Pro з покращеною ударостійкістю та водонепроникністю. За чутками, Note 14 Pro дебютує з процесором Snapdragon 7s Gen 3, основною камерою на 50 МП і зарядкою 90 Вт.
Як повідомляє Xiaomi, запуск серії Redmi Note 14 відбудеться наступного тижня. Саме так і написано у дописі на Weibo: «до зустрічі наступного тижня», тож невідомо, у який саме день. Втім дату майже напевно оголосять найближчим часом.
Перший погляд на Xiaomi 14T на 14T Pro, ціни та технічні характеристики
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: