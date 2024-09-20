Xiaomi показала Redmi Note 14 Pro та Pro+ — реліз смартфонів за кілька днів

Xiaomi оголосила час презентації смартфонів Redmi Note 14 та показала офіційні зображення моделей Note 14 Pro і Pro+. Їхній вигляд помітно відрізняється від попередників.

Redmi Note 14 Pro+ представлений у кольорі Mirror Porcelain White. Серія змінила вигляд блока камер — тепер він суцільний, масивний і наближається формою до квадрата. Блок з трьома камерами та сполохом розташований у центрі верхньої частини апарата. Зовнішнє металеве кільце текстуроване.

Смартфон має вигнутий з боків дисплей і таку ж задню стінку. Бічні грані закруглені, а верхня приплюснута та містить отвори мікрофонів та динаміка. також видно праву сторону з кнопками живлення та гучності.

Redmi Note 14 Pro показали у кольорах Phantom Blue та Twilight Purple. Тут схожий за формою та розташуванням блок камер, але на невеликому острівці та без спільної скляної кришки.

Підтверджено випуск обох моделей Note 14 Pro з покращеною ударостійкістю та водонепроникністю. За чутками, Note 14 Pro дебютує з процесором Snapdragon 7s Gen 3, основною камерою на 50 МП і зарядкою 90 Вт.

Як повідомляє Xiaomi, запуск серії Redmi Note 14 відбудеться наступного тижня. Саме так і написано у дописі на Weibo: «до зустрічі наступного тижня», тож невідомо, у який саме день. Втім дату майже напевно оголосять найближчим часом.

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Джерело: Weibo, GSMArena

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