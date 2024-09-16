Винні: Amazon разом з Samsung, Xiaomi та іншими монополізували 90% другого ринку смартфонів у світі

Samsung, Xiaomi та інші виробники вступили в змову з Amazon та Flipkart (належить Walmart) в Індії. Менші ритейлери не мають доступу до нових смартфонів.

Samsung та Xiaomi є двома найбільшими гравцями на індійському ринку смартфонів. Разом вони займають майже 36% ринку, а бренд Vivo – ще 19%. За оцінкою консалтингової компанії Bain, ринок роздрібної торгівлі електронікою в Індії до 2028 року перевищить $160 млрд проти $57-60 млрд у 2023 році.

Індійські роздрібні торговці неодноразово звинувачували Amazon та Flipkart разом з виробниками смартфонів у запуску ексклюзивів в інтернеті. Через це власники магазинів не отримували останні моделі, а клієнти знаходили їх лише на сайтах ритейлерів, причетних до змови. Частка Flipkart в онлайн-продажах телефонів в Індії у 2023 році становила 55%, Amazon — 35%.

Антимонопольне розслідування, проведене Комісією з питань конкуренції Індії (CCI), виявило, що Amazon та Flipkart порушили місцеві закони про конкуренцію. Учасники змови віддавали перевагу обраним продавцям, різко занижували вартість продуктів, і цим завдавали шкоди іншим компаніям.

У звіті CCI щодо Amazon також зазначено, що індійські підрозділи п’яти компаній – Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme та OnePlus – були залучені до практики ексклюзивних випусків телефонів у змові з Amazon та її філіями, порушуючи законодавство про конкуренцію. У випадку Flipkart звіт CCI розповідає, що індійські підрозділи Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo та Realme теж проводили подібні практики. Компанії поки не відреагували на це.

«Ексклюзивність у бізнесі є прокляттям. Це не тільки проти вільної та чесної конкуренції, але й проти інтересів споживачів», — написав додатковий генеральний директор CCI Г. В. Сіва Прасад в обох звітах.

Також у звітах йдеться говориться, що під час розслідування Amazon та Flipkart навмисно применшували звинувачення в ексклюзивних запусках. Втім, офіційні особи виявили, що ця практика була розповсюдженою. CCI також повідомила, що обидві компанії використовували свої іноземні інвестиції для надання знижок на такі послуги, як складування та маркетинг для певних продавців.

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Висновки розслідування стали серйозною невдачею для Amazon та Flipkart на ключовому ринку, де вони роками стикалися з протидією менших роздрібних торговців через перешкоди їхньому офлайн-бізнесу. CCI найближчими тижнями розгляне будь-які заперечення своїх висновків з боку Amazon, Flipkart та інших зацікавлених суб’єктів. Після цього комісія може накласти штрафи, а також зобов’язати компанії змінити свою бізнес-практику.

Джерело: Reuters