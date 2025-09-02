Як "Дивні дива", але в дитячому таборі: на Hulu вийшла комедія жахів "Пекельне літо" з Фінном Вулфгардом

Кадри з фільму "Пекельне літо"

Якщо ви вже переглянули всі попередні сезони “Дивних див” в очікуванні п’ятого та фінального, нова комедія жахів “Пекельне літо” може додати вам трохи вайбів науково-фантастичного серіалу Netflix. Тим більше, що головну роль тут взяв на себе Фінн Вулфгард, більш відомий фанам Stranger Things, як Майк Віллер.

“Пекельне літо” / Hell of a Summer — це модернізоване повернення до класичних слешерів, яке оповідає про групу вихователів дитячого табору, яких тероризує вбивця в масці. Як і “Дивні дива” фільм пропонує ретро-атмосферу і здоровий баланс жахів та комедії, водночас торкаючись тем дорослішання.

Зірка оригінального серіалу Фінн Вулфгард тут з’являється, як вихователь Кріс, і до того ж “Пекельне літо” — його режисерський дебют у співпраці з Біллі Бріком.

Окрім Бріка та Вулфгарда серед акторського складу з’являються Фред Гекінджер, який раніше зіграв одного з імператорів в “Гладіатор 2” разом з іншою зіркою “Дивних див” Джозефом Квінном; а також Еббі Квінн (“Стукіт у двері”), Д’Фарао Ун-А-Тай, Пардіс Саремі та Адам Паллі.

Слід зазначити, що оцінки від критиків фільм отримав досить посередні — всього 51% на Rotten Tomatoes. В рецензіях зазначають, що деякі ідеї недопрацьовані, але загалом “Пекельне літо” стане гарною розвагою на один вечір.

З 29 серпня “Пекельне літо” транслюється на Hulu.

Щодо п’ятого сезону “Дивних див”, то він вийде у трьох частинах: 26 листопада, 25 грудня та 31 грудня (фінальний епізод). Сам Вулфгард раніше анонсував, що останній сезон запропонує не просто епізоди, а цілі “мініфільми”, які відповідатимуть цьому званню як за тривалістю, так і за екшеном.