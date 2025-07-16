Новини Кіно 16.07.2025 comment views icon

Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною
Міллі Боббі Браун (Од) на кадрах п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»

Netflix показав перший тизер-трейлер науково-фантастичного серіалу «Дивні дива».

Трейлер (попри те, що підписаний тизером) триває близько 3 хвилин і натякає на фінальну сутичку з Векною, яка, ймовірно, назавжди покладе край низці надприродних подій у Гокінсі.

«Осінь 1987 року. Гокінс потерпає від Розломів, і героїв об’єднує одна мета: знайти та вбити Векну. Але він зник — його місцезнаходження та плани невідомі. Уряд тим часом ускладнює цю місію, запровадивши у місті військовий карантин і оголосивши полювання на Од. З наближенням річниці зникнення Віла жахи наростають. Фінальна битва наближається, а з нею й темрява — потужніша та смертоносніша за все, з чим вони стикалися раніше. Щоб покласти край цьому кошмару, їм знадобляться всі — вся команда — разом, востаннє», — з офіційного синопсиса сезону.

Усі добре знайомі нам «молодші» персонажі повернуться на екран у складі Од (Міллі Боббі Браун), Майка (Фінн Вулфгард), Вілла (Ноа Шнапп), Дастіна (Гейтен Матараццо) і Лукаса (Калеб Маклафлін), поряд зі «старшачками» Стівом (Джо Кірбі), Ненсі (Наталія Даєр), Джонатаном (Чарлі Гітон), а також Хоппером та Джойс (Девід Гарбор і Вайнона Райдер).

Майк (Фінн Вулфгард) і компанія готуються до фінальної битви з Векною у п'ятому сезоні «Дивних див»
Майк (Фінн Вулфгард) і компанія готуються до фінальної битви з Векною у п’ятому сезоні «Дивних див»

Серед новачків у трейлері можна примітити Лінду Гамільтон, відому за роллю Сари Коннор в «Термінаторі» — акторка грає доктора Кей, яка з’являється в оточенні власної команди спецпризначенців.

Лінда Гамільтон у ролі доктора Кей у п'ятому сезоні «Дивних див»
Лінда Гамільтон у ролі доктора Кей у п’ятому сезоні «Дивних див»

Повертається і сам Векна у виконанні Джеймі Кемпбелла Бауера, а також доповнення команди у вигляді Макс (Седі Сінк), яка, на жаль, все ще перебуває в комі. Актори, до речі, отримали велику популярність завдяки шоу Netflix і вже мають місця в майбутніх хітових проєктах — Джеймі зіграє дуже цікаву роль у «Перснях влади», а Седі з’явиться в «Людина-павук 4».

Є у трейлері й відсилання на улюбленця глядачів Едді Мансона (Джозеф Квін) — на його могилі червоною фарбою написано «Гори в пеклі».

Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»
Кадри з п’ятого сезону серіалу «Дивні дива»

Раніше шоуранери серіалу брати Даффери дражнили найамбітніший сезон в історії шоу й обіцяли, що «не повторять помилок “Гри престолів” у фіналі».

«Ми витратили цілий рік на зйомки цього сезону. Відзняли понад 650 годин матеріалу. Тож, звісно, це наш найбільший і найамбітніший сезон на сьогодні. Це як вісім блокбастерів. Це досить божевільно», — розповідав у січні Росс Даффер, один із шоуранерів «Дивних див». Його колега і брат Метт додавав: «Це наша найособистіша історія. Зйомки були надзвичайно напруженими та емоційними, як для нас, так і для акторів. Ми робили це шоу разом майже 10 років. Було багато сліз. Сподіваємося — і віримо — що ця пристрасть втілиться на екрані».

Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»
Кадри з п’ятого сезону серіалу «Дивні дива»

На цей раз Netflix передбачив для серіалу три різні релізні вікна: перша частина стартує 26 листопада, тоді як решта дві вийдуть на свята — 25 та 31 грудня відповідно.

Серіал «Дивні дива», натхненний творами Стівена Кінга, почав транслюватися на Netflix у 2016 році — і з того часу шоу залишається одним з найпопулярніших на платформі. Четвертий сезон Stranger Things вийшов двома частинами у травні та липні 2022 року, встановивши рекорд — за перші 28 днів глядачі провели за серіалом понад один мільярд годин. Від самого початку брати Даффери планували, що історія охопить 4-5 сезонів, але розглядають побічні проєкти: раніше з’являлись новини про спіноф у стилі ранкових суботніх мультфільмів.

Трейлер (з українськими субтитрами)

Трейлер (оригінал)

Постер

П'ятий і фінальний сезон серіалу «Дивні дива» — перший повноцінний трейлер натякає на епічну битву з Векною

Популярні новини

Представлений годинник Vivo Watch 5 — яскравий AMOLED, 100+ режимів тренувань та 22 дні автономності за $110
Chrome, збирайся на спочинок. Perplexity випустила власний ШІ-браузер, OpenAI — на черзі
Apple звинуватила інженера Vision Pro у викраденні «тисяч документів» — перед відходом до конкурентів
«Ти не помочишся!»: у LEGO «Володар перснів» Балроґ робить з Ґендальфом щось смішне і неканонічне
Перші кадри серіалу «Диво-людина» від Marvel — Саймон Вільямс демонструє свої надприродні сили
Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Боси ШІ-стартапів виявили, що наймали одного і того ж айтішника з Індії — він працював у 4-х одночасно
Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто
Стартап, що пропонує «похорон у космосі», загубив прах 166 померлих по дорозі
Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?
Збій у Djinni видалив 20 000 резюме IT-фахівців — після апдейту в ніч на п’ятницю
Facebook це не сподобається: «Соціальна мережа 2» офіційно в роботі, сценарій пишуть за розслідуванням WSJ
ChatGPT тестує функцію «Вчимося разом» — тепер на запити відповідаєте ви, а не чатбот
1548 к.с. й 300 км/год у сімейному кузові: Xiaomi готує найшвидший серійний електрокросовер YU7 Ultra
Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни
Зонд NASA Parker прилетів на Сонце і розгадав одну з його таємниць
Підрозділ Deutsche Bank отримав дозвіл на випуск євро-стейблкоїнів — EURAU
«Втік від теми і моралі»: Джеймс Кемерон «розніс» хітовий фільм Крістофера Нолана з сімома «Оскарами»
«Супермен» стартував з 85% на Rotten Tomatoes — фільм із шармом, але на раз
Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види
Перший електромобіль Bentley: ретрофутуризм у концепті EXP 15
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати