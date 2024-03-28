Як iPhone: неофіційні рендери Google Pixel 9 та інформація про Pixel 9 Pro XL

Інформатор @OnLeaks та сайт 91mobiles представили рендери телефона Google Pixel 9. Чотири зображення та 360° відео демонструють чорний смартфон з пласкими гранями, і це стосується не тільки країв самого апарату, але й блока камер.

За винятком камер, смартфон Google дуже нагадує Apple iPhone. Камери здаються порівняно масивними та помітно виступають, ефект підсилює відбиття у глянсовій задній поверхні телефона. Великий відступ може свідчити про те, що сам апарат буде тоншим. Це може бути досягнуто шляхом зменшення батареї та системи охолодження, проте процесор Tensor G4, за чутками, може використовувати технологію Fan out Wafer Level Packaging, яка не тільки зменшує товщину чипа, але також допомагає підвищити термостійкість та покращити продуктивність.

Неофіційно відомо, що Pixel 9 отримає 6,03” OLED-екран. Смартфон має розміри о 152,8 x 71,9 x 8,5-12 мм, з урахуванням виступу камери. Кнопка живлення та клавіші регулювання гучності розташовані з правого боку пласкої рамки. Щодо чорного кольору телефону, який можна бачити на зображеннях, іншого підтвердження, окрім рендерів, нема.

За чутками, Pixel 9 отримає функцію Adaptive Touch, яка регулюватиме чутливість сенсорного екрана на основі параметрів оточення та наявності захисту дисплея. також відомо про технологію зарядки Qi2, яка збільшує швидкість бездротової зарядки до 15 Вт.

Ще одною новиною стала наявність у лінійці нової старшої моделі Pixel 9 Pro XL. Хоча здається, що новина хороша, на думку сайту Wccftech, у ній є причина для занепокоєння. У серії Pixel 8 Google зробив деякі функції камери ексклюзивними для варіанту Pro, попри те, що обидва телефони фактично мають однакове апаратне забезпечення. Якусь подібну маніпуляцію можуть зробити й з Pixel 9 Pro порівняно з версією XL.

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Відомо, що стандартний Pixel 9 і варіант Pro матимуть ідентичні розміри. Це може означати, що Pro XL буде більшим. Невідомо, до яких апаратних змін це приведе. Запуск нових телефонів Google Pixel очікується восени, а на події Google I/O 2024, можливо, з’являться якісь офіційні подробиці.

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