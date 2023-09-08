Новини Новини 08.09.2023 о 10:58

Як маркетологу web3-проєкту зібрати потужну спільноту? Секрети з власного досвіду розкажуть топи MC.today

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

20 вересня відбудеться безплатний вебінар зі  співзасновниками та топами MC.today та Creators Agency. Віра Ворон та Дмитро Волошин розкажуть про силу ком’юніті в Web3, секрети ефективного використання маркетингових інструментів в крипті та як зростити ком’юніті проєкту від 0 до 50 000 за місяць.

Ця подія буде надзвичайно корисною для всіх, хто розвивається у крипто-просторі та Web3.

У цьому тексті розповідаємо, що саме буде на вебінарі.

Які теми розглянуть спікери

  • Ріст ком’юніті від 0 до 50,000 за місяць – крок за кроком.
  • Найефективніші маркетингові інструменти для крипти.
  • Колаборації з іншими проєктами для будування сильного ком’юніті.
  • Вибір якісних інфлюенсерів і оптимізація бюджету на них вдесятеро.

Вебінар стартує 20 вересня о 17:00, і триватиме 1,5 години.

Попередня реєстраціяобов’язкова.
Участь безплатна.

Подія буде корисною для:

  • Власникам та керівникам Web3 проєктів
  • CMO крипто-компаній
  • Комʼюніті-менеджерам, SMM-спеціалістам
  • Усім, хто розвивається у крипто-просторі та планує свій власний карʼєрний ріст

Про наших спікерів

Віра Ворон – СЕО Creators Agency та Co-founder Creators Media Group. Серійний підприємець із понад 15-річним досвідом роботи в цифровому маркетингу.

Віра створила з нуля три digital- та один web3 бізнес. Наразі загальна аудиторія її проектів, технічних та web3 спільнот становить біля 4,5 млн користувачів щомісяця.

Дмитро Волошин – CMO Creators Agency. Серійний підприємець та стартапер, створив 4 компанії та зробив успішний екзіт.

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Як маркетологу web3-проєкту зібрати потужну спільноту? Секрети з власного досвіду розкажуть топи MC.today
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Назар Яворський

mr.Karter

Маркетолог за покликанням та освітою. Більше 10-ти років у сфері. В рамках рекламних агенцій Ghost Marketing, Creators Agency та Real Talk працював з понад 400 клієнтами.

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Про Creators Agency

Агенція продуктового маркетингу для web3 та IT проєктів від засновників Creators Media Group, які створили MC.today та Highload.

  • 15+ років досвіду у діджитал та стратегічному маркетингу
  • 1500+ виконаних проєктів для 500+ клієнтів
  • 35 спеціалістів у команді

Creators Agency працює як маркетингова команда під ключ. Запуск продукту з нуля чи підсилення одного з напрямів діяльності проєкту це і є наша спеціалізація.

Партнером нашого заходу є компанія Web3Go, яка спеціалізується на бізнес-консалтингу, щотижневих івентах у Лісабоні та міжнародному нетворкінгу.

Вебінар пройде у Zoom-форматі. У вас буде можливість особисто задати питання спікерам – долучайтеся.

Будемо надзвичайно раді бачити вас!

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