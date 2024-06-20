Розробники Banana кажуть, що їхній клікер — не афера, а «легальний чит на гроші». Віримо, ми повірили

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AestheticSpartan, один з розробників та співвласників популярного останнім часом в Steam клікера Banana, розповів, що команда творців гри попрощалася з одним з учасників через його можливу причетність до шахрайства в Steam. Розробник запевняє, що команда непричетна до шахрайства, а заробіток цілком легальний. Перевіримо?

«Як ви вже чули, Theselions був причетний до афери з біткоїнами на ринку Steam. Ми не знали про це, доки нещодавні відео не почали вказувати на це, і ми майже одразу обговорили ситуацію з усією командою. Ми дали йому можливість пояснити нам ситуацію, і ми знаємо, що він демонструє каяття і шкодує про те, що сталося в минулому».

Лише за кілька днів Banana вдерлася у топ Steam та посунула такі ігри, як Dota 2 та PUBG. Banana у Steam навіть на короткий час випередила Counter-Strike 2 та була першою за популярністю (зараз друге місце). Спробуємо розібратися у тому, як все працює та чи є тут шахрайство.

Як грають в Banana

Гра дуже проста — треба клацати мишкою на банан. Результат — отримати якнайбільше бананів. Інтерфейс гри складається лише з мінімалістичного вікна з великим фруктом у центрі, але можна змінити його вигляд (за гроші) або роздільну здатність екрана.

«Банан — це гра-клікер, в якій ви натискаєте на банан, щоб отримати ще більше бананів! Кожні 3 і 18 годин вам випадає банан», — йдеться в офіційному описі.

За ту чи іншу кількість кліків користувач отримає банани до інвентарю Steam — у переважній більшості випадків, це предмети вартістю у кілька центів, однак трапляються й великі виграші. Їх можна продавати на Торговельному майданчику Steam.

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Як Steam і розробники заробляють на Banana

Steam та виробники гри отримують частку від кожного продажу на віртуальному ринку. Valve бере комісію 5% (мінімум $0,01), розробник теж бере невеликий відсоток, точна сума якого невідома, але ймовірно теж мінімальні $0,01. Жоден банан не коштує менше ніж $0,03 — це включає власну вартість, частку торгового майдану та частку виробника.

Банани мають різну ціну, від кількох центів до понад $1000 — 9 червня був проданий «Спеціальний золотий банан» за $1378,5. Але найбільший прибуток платформі та виробникам приносять найдрібніші лоти. Загалом передбачені 14 товарів на мінімальну суму $0,03, і кожен з них продається тисячами на годину. За приблизними підрахунками, це приносить команді розробників десятки тисяч доларів на день, якщо не більше.

Причину популярності гри один з розробників описав для Polygon. За його словами Banana — це реальний «чит нескінченних грошей».

«Я вважаю, що причина, чому це здебільшого прижилося, полягає в тому, що це легальний чит нескінченних грошей. Користувачі заробляють гроші на безплатній грі, продаючи безплатні віртуальні предмети».

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Боти в Banana

Розробники визнають, що у Banana є проблеми з ботами — лише близько третини всіх гравців були реальними гравцями. Для звичайних гравців це не надто добре, оскільки з їхньою допомогою ботоводи вибивають більше цінних предметів, кількість деяких є дуже обмеженою. Команда розробників запевняє, що звернулася до Valve по допомогу з цією проблемою.

«Оскільки гра займає приблизно 1% ресурсів вашого комп’ютера, люди зловживають до 1000 альтернативними обліковими записами, щоб отримати рідкісні дропи або принаймні багато дропів», — каже розробник Гері.

То чи є шахрайство?

Отже, здається, шахрайства справді нема, але є риса, яка нагадує піраміду: люди купують і продають предмети, фактично позбавлені реальної вартості, та заробляють на цьому. Втім, можна нічого не купувати, лише продаючи те, що випало. Виробники та Steam отримують комісію з продажу предметів. Користувач нічого не сплачує та має деякий шанс поповнити рахунок в Steam без витрачання реальних грошей.

Проте «слизьким» питанням є саме те, чому люди купують такі електронні предмети. Втім, продаж віртуальних бананів мало відрізняється від торгівлі, скажімо, скінами зброї для Counter-Strike. Як і в інших подібних випадках, існують неофіційні способи виведення віртуальних грошей у реальні, які не мають стосунку до Steam або розробників Banana. Деяка небезпека полягає в тому, що одного разу усі ці електронні «активи» можуть втратити вартість, але це також стосується будь-яких подібних покупок.

Дуже схожими на Banana є клікери в Telegram, зокрема популярний в Україні й не тільки Hamster Kombat. У грі дають віртуальні монети за тапання на екран телефону та завдання. З’ясувалося, що Hamster Kombat зареєстрований у RU-CENTER Group — одному із найбільших реєстраторів доменів та хостингів, що входить у холдинг РБК (РосБізнесКонсалтинг). Таким чином, гра може збирати дані для росіян, заробляти для них гроші та приховувати якісь інші неприємні сюрпризи.

Джерела: Steam, IGN, Polygon, Eurogamer, The Verge, Uazmi, Dev.ua

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