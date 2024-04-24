В Японії запустили торговий автомат з процесорами Intel замість іграшок — робочий Core i7-8700 обійдеться у $3,25 (але є нюанс)

Японський ютубер Савара-Сан придбав процесор Intel Core i7-8700 після того, як вкинув у торговий автомат 500 єн (близько $3,25). Роботу чипа перевірили, і вона виявилася небездоганною.

Автомати з продажу іграшок дуже популярні в Японії та інших країнах Далекого Сходу. Зазвичай вони наповнені маленькими пластиковими іграшками, які видаються після того, як користувач вставляє готівку та повертає ручку (однак який саме предмет випаде на початку невідомо). Японець Савара-Сан наткнувся на подібну машину, але з процесорами Intel замість іграшок, та витягнув Core i7-8700 всього за $3,25 (цікаво, які ще чипи там можуть бути).

Схоже, що автомат розташований перед або всередині комп’ютерного магазину під назвою 1’s PC та продає широкий асортимент нових й вживаних компонентів для ПК, а також камери, носії, програмне забезпечення тощо. Автомат може бути веселим способом трохи розважити відвідувачів, а також позбутися старих або зламаних процесорів.

Новий Intel Core i7-8700 2018 року має працювати майже так само добре, як і розблокована версія з серії «K» у реальних тестах. У 2024 році його конфігурація 6C/12T, тактова частота 4,7 ГГц та сумісність з Windows 11 все ще лишається непоганим варіантом. Але цей конкретний чип поводився трохи гірше: після проходження тесту системи на старті системи, побудованої на i7-8700, процесор завантажився в BIOS нормально, але потім виникли проблеми.

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Спочатку не працювало нормально відео і процес інсталяції Windows не вдався. Після повторного підключення монітора система показала, що працюють лише 5 ядер процесора та 10 потоків. Попри проблеми з одним із ядер, чип все ще міг запустити Windows, витримати перевірку системної інформації та завершити тести Cinebench R15 і R23.

Процесор отримав 992 балів у Cinebench R15, — повністю робочий зразок працює значно краще з 1420 балами, проте частиною різниці може бути інша конфігурація системи. Але навіть5-ядерний процесор мав би отримати приблизно 1183 балів. Вживаний Core i7-8700 в тому ж самому магазині продається за 13 800 єн ($90) із тримісячною гарантією, тож Савара-Сан лишився задоволений своїм призом за $3,25.

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Джерело: Tom’s Hardware

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