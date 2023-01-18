Користувач Reddit придбав за $3 процесор AMD Ryzen 9 5900X з погнутими ніжками та полагодив його – все працює, крім вбудованого звуку

Людина з ніком bogertonn придбала процесор Ryzen 9 5900X в одному з місцевих магазинів, що торгують товарами, які повернули на Amazon. В чипа були погнуті контакти, що зазвичай означає «мертвий» процесор. Він коштував $3, і bogertonn вирішив спробувати.

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Після акуратної роботи з випрямлення ніжок процесор справді запрацював, але без вбудованого звуку. Сучасні CPU для настільних ПК мають сотні контактів – у деяких випадках відсутній контакт не спричинить серйозної несправності. У цьому випадку два відсутні контакти не мали важливого значення для функціональності, але відповідали за звук Azalia HD.

Ніжки на відносно нових процесорах AMD дуже тендітні, навіть їхнє вирівнювання не гарантує працездатність, також вони можуть легко відламатися. Їхній кваліфікований ремонт можливий лише у професійному сервісі, де можуть перепаяти контакти. Чим дорожчий процесор – тим більше сенсу у ремонті. Власник чипа вирішив сам спробувати сам – і йому пощастило, тільки ці два штифти були зламані.

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У відкритому доступі є карта контактів процесорів AMD AM4 – це може допомогти іншим перевірити, чи має відсутній контакт вирішальне значення для функціональності процесора, перш ніж намагатись випрямити ніжки.

У процесорах AMD Ryzen 7000 використовуються контактні майданчики замість ніжок. Однак контакти, що знаходяться в сокетах процесорів обох головних гравців ринку, як і раніше, досить тендітні.

Джерело: VideoCardz