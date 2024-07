Як в Fallout. Режисер «Чужий: Ромул» поділився фото зі знімального майданчика

Режисер стрічки «Чужий: Ромул» Феде Альварес опублікував в X Twitter фото та коротке відео зі знімального майданчика. Техніка у фільмі трохи нагадує Fallout.

Альварес показав екстрений телефон, який був помічений на першому знімку з «Чужий: Ромул» в День прибульців у 2023 році.

Наступне фото показує з середини космічний корабель USCSS Corbelan IV.

Режисер також поділився зображенням термінала, який використовується у фільмі, з прапором уругвайської футбольної команди «Пеньяроль» на задньому плані. Дуже нагадує Fallout, чи не так? Молоток поряд з ним — певно, для розв’язання проблем з комп’ютером, навіть цвяхи є.

Також Альварес показав знімальну модель корабля, яка дає уявлення про його зовнішність. Вона була створена та потім відсканована для використання в фільмі у цифровому вигляді.

Режисер виклав коротке відео знімального майданчика.

We went to extreme lengths in #AlienRomulus to avoid CG sets. This is Jackson’s Star colony on the first night of shooting…. And btw, where did you see that RED neon sign before? pic.twitter.com/PRCbfZPwCu

— Fede Alvarez (@fedalvar) July 20, 2024