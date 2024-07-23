Як в Fallout. Режисер «Чужий: Ромул» поділився фото зі знімального майданчика

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Режисер стрічки «Чужий: Ромул» Феде Альварес опублікував в X Twitter фото та коротке відео зі знімального майданчика. Техніка у фільмі трохи нагадує Fallout.

Альварес показав екстрений телефон, який був помічений на першому знімку з «Чужий: Ромул» в День прибульців у 2023 році.

Наступне фото показує з середини космічний корабель USCSS Corbelan IV.

«The Corbelan IV в «Чужий: Ромул» — досить старий корабель, за винятком кількох нових модифікацій, як нещодавно встановлена панель шлюзу. Який ще корабель мав таку ж систему?»

Режисер також поділився зображенням термінала, який використовується у фільмі, з прапором уругвайської футбольної команди «Пеньяроль» на задньому плані. Дуже нагадує Fallout, чи не так? Молоток поряд з ним — певно, для розв’язання проблем з комп’ютером, навіть цвяхи є.

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Також Альварес показав знімальну модель корабля, яка дає уявлення про його зовнішність. Вона була створена та потім відсканована для використання в фільмі у цифровому вигляді.

«Корабель, інтер’єр і екстер’єр були моїми основними обов’язками, концептуально, у фільмі, тижнями й місяцями роботи над удосконаленням бачення Феде (його основним відгуком про концептуальне мистецтво завжди було «більше мови дизайну Nostromo, будь ласка»)», — каже художник Метью Севідж.

Режисер виклав коротке відео знімального майданчика.

We went to extreme lengths in #AlienRomulus to avoid CG sets. This is Jackson’s Star colony on the first night of shooting…. And btw, where did you see that RED neon sign before? pic.twitter.com/PRCbfZPwCu — Fede Alvarez (@fedalvar) July 20, 2024

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«У «Чужий: Ромул» ми пішли на крайні заходи, щоб уникнути комп’ютерної графіки. Це колонія «Зірка Джексона» в першу знімальну ніч…. До речі, де ви раніше бачили цю червону неонову вивіску?»

Фінальний трейлер стрічки «Чужий: Ромул» вже вийшов. Вона з’явиться в українських кінотеатрах 15 серпня.

Джерело: AVPgalaxy

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