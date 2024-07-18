«Чужий: Ромул» — фінальний український трейлер і дата прем’єри

Вийшов фінальний трейлер стрічки «Чужий: Ромул», до ролі у якій так старанно готувалася Кейлі Спейні. Пропонуємо подивитися трейлер українською.
Окрім Спейні, у фільмі режисера Феде Альваресса («Не дихай», «Зловісні мерці»)
грають Девід Джонссон (серіал «Індустрія»), Арчі Рено (серіал «Тінь і кістка»), Ізабелла Мерсед («Мадам Павутина»), Спайк Фірн («Після сонця») та інші.
«Науково-фантастичний трилер повертає феноменально успішну франшизу «Чужий» до її початків. Під час розчищення занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів зіштовхується з найстрашнішою формою життя у Всесвіті».
«Чужий: Ромул» стане першою стрічкою франшизи після фільмів «Прометей» та «Чужий: Заповіт», які намагалися розкрити походження ксеноморфів. «Чужий: Ромул» з’явиться в українських кінотеатрах 15 серпня.
Ксеноморфи повертаються в першому тизері фільму «Чужий: Ромул» — перезапуску франшизи від Феде Альвареса
Джерело: Kinomania
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