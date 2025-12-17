Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року

Steam / Valve

Valve офіційно відкрила персональні підсумки року Steam Replay 2025 для кожного користувача платформи. Настав час дізнатися, який з вас вийшов геймер цього року.

Платформа долучається до інших сервісів зі своїми підсумками, охопивши період з 1 січня до 14 грудня 2025 року. Valve покаже ваші найпопулярніші ігри, кількість отриманих досягнень, години геймплею, частку часу в нових або старіших релізах. А також підсвітить активність геймера із відсотковим співвідношенням по окремих проєктах.

Онлайн-магазин пише, що у підсумках висвітять більш “ігрові” місяці і в які жанри вам хотілося частіше повернутися. Ще можна побачити, скільки днів поспіль ви грали без пропусків і які проєкти “затягували” сильніше.

Підсумки у кожного виглядатимуть трохи по‑різному. У когось Steam покаже, чи грали частіше з клавіатурою та мишею або контролером, скільки днів поспіль проводили в іграх або яким жанрам віддали більше часу. Або навіть залежно від платформи: ПК чи Steam Deck. Сервіс індивідуально врахує те, як саме ви користувалися платформою протягом року.

Replay також зберігає посилання на підсумки попередніх років, тож можна швидко порівняти звички 2025-го з раннім періодом. Окремо Valve підказує, що учасники Steam Families зможуть автоматично переглядати Replay інших учасників групи.

Водночас підсумки року від Valve мають свої обмеження. Сервіс не враховує офлайн-гру, час без підключення до інтернету, попередньо завантажені ігри, передрелізні версії та проєкти, які так і не вийшли.

Джерело: PC Gamer