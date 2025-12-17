Новини Ігри 17.12.2025 comment views icon

Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam / Valve
Steam / Valve

Valve офіційно відкрила персональні підсумки року Steam Replay 2025 для кожного користувача платформи. Настав час дізнатися, який з вас вийшов геймер цього року.

Платформа долучається до інших сервісів зі своїми підсумками, охопивши період з 1 січня до 14 грудня 2025 року. Valve покаже ваші найпопулярніші ігри, кількість отриманих досягнень, години геймплею, частку часу в нових або старіших релізах. А також підсвітить активність геймера із відсотковим співвідношенням по окремих проєктах.

Онлайн-магазин пише, що у підсумках висвітять більш “ігрові” місяці і в які жанри вам хотілося частіше повернутися. Ще можна побачити, скільки днів поспіль ви грали без пропусків і які проєкти “затягували” сильніше.

Steam Replay 2025
Steam Replay 2025

Підсумки у кожного виглядатимуть трохи по‑різному. У когось Steam покаже, чи грали частіше з клавіатурою та мишею або контролером, скільки днів поспіль проводили в іграх або яким жанрам віддали більше часу. Або навіть залежно від платформи: ПК чи Steam Deck. Сервіс індивідуально врахує те, як саме ви користувалися платформою протягом року.

Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 рокуЯкий ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 рокуЯкий ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 рокуЯкий ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року

Replay також зберігає посилання на підсумки попередніх років, тож можна швидко порівняти звички 2025-го з раннім періодом. Окремо Valve підказує, що учасники Steam Families зможуть автоматично переглядати Replay інших учасників групи.

Користувач @DANNYonPC показав, як виглядає меню з підсумками інших років
Користувач @DANNYonPC показав, як виглядає меню з підсумками інших років

Водночас підсумки року від Valve мають свої обмеження. Сервіс не враховує офлайн-гру, час без підключення до інтернету, попередньо завантажені ігри, передрелізні версії та проєкти, які так і не вийшли.

Джерело: PC Gamer

