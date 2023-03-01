Єврокомісія vs Apple: справа Spotify розглядає заборону повідомляти клієнтів про інші форми оплати і більше не стосується системи платежів

2021 року Європейська комісія висунула антимонопольні звинувачення проти Apple, вирішивши, що компанія може зловживати своїм панівним становищем на ринку потокової передачі музики. Apple отримала «Заяву про заперечення», в якій були перераховані питання, які потребують розслідування на думку Єврокомісії.

Основними проблемами названо примус розробників до використання платіжної системи Apple та заборона повідомляти передплатникам про альтернативні (як правило, дешевші) способи оплати послуг поза iOS. Тепер виконавчий орган ЄС оголосив, що антимонопольне розслідування стосуватиметься лише другого питання.

Комісія заявила, що заборона знайомити користувачів з альтернативними методами оплати, що накладена на розробників, є «несправедливими торговими умовами» та порушує статтю 102 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU). В оновленій Заяві вказується, що подібні зобов’язання «не є необхідними та пропорційними для надання [послуг] App Store на iPhone та iPad», завдають шкоди користувачам Apple, які, ймовірно, зрештою платитимуть більше, і негативно впливають на розробників додатків для потокової передачі музики «шляхом обмеження ефективного споживчого вибору».

Антимонопольний розгляд у ЄС став результатом скарги Spotify, поданої проти Apple у 2019 році, в якій компанія звинуватила технологічного гіганта у застосуванні дискримінаційних методів, спрямованих на придушення конкурентів Apple Music. Якщо комісія вирішить, що Apple справді порушила антимонопольне законодавство, то вона може заборонити поведінку, яка порушує правила та оштрафувати Apple на 10% від її річного обороту по всьому світу.

У Spotify привітали заяву Європейської комісії:

«Європейська комісія ще раз цілком ясно дала зрозуміти, що споживачі є кінцевими жертвами образливої ​​та антиконкурентної поведінки Apple, і припинення цього є головним пріоритетом. Правила Apple, які забороняють Spotify та іншим розробникам повідомляти споживачам про угоди або рекламні акції через їхні власні додатки, означають, що користувачі позбавлені можливості економити гроші та користуватися якіснішим сервісом. Це безпосередньо шкодить споживачам. З кожним днем ​​Apple продовжує душити конкуренцію та придушувати інновації. Сьогодні Європейська комісія надсилає чіткий сигнал про те, що Apple має вести чесну гру та дозволити конкуренції працювати. Імпульс на стороні споживачів, але вони заслуговують на остаточне рішення – і найближчим часом.»

Apple повідомила, що задоволена звуженням обсягу претензій, що пред’являються. Компанія сподівається, що комісія «припинить розслідування скарги, яка не має підстав».

Джерела: Engadget