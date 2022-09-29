ЄС хоче обмежити росіянам розрахунки криптовалютними сервісами

Європейський Союз запропонував запровадити новий пакет санкцій проти росії, викликаний безперервною військовою агресією проти України. Це вже восьмий пакет європейських санкцій, який заборонить імпорт російської продукції на суму близько €7 млрд і запровадить низку інших обмежень.

Серед них слід згадати обмеження цін на російську нафту та заборону на продаж росії ключових технологій, які можуть принести користь її збройним силам. Також громадянам ЄС заборонять обіймати високооплачувані посади у російських державних компаніях. Водночас ЄС пропонує запровадити санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, зокрема високопосадовців російського міністерства та осіб, причетних до проведення нещодавніх незаконних «референдумів» на тимчасово окупованій українській території.

Додатково ЄС посилить обмеження на криптовалютні інвестиції росіян усередині співдружності. Попереднє обмеження на розміщення криптовалютних активів у розмірі €10 тис. (було встановлено у квітні) буде скасовано, повідомило поінформоване джерело. Потенційно це призведе до того, що росіяни не зможуть зберігати будь-які активи у криптогаманцях у ЄС.

Джерело: bloomberg, coindesk